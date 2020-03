Kamp-Lintfort: Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle

In Kamp-Lintfort gab es am Montagabend einen Raubüberfall auf eine Tankstelle (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Vierter Tankstellen-Raub in vier Tagen am linken Niederrhein. Diesmal trifft es Kamp-Lintfort. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tätern.

Zum vierten Mal in vier Tagen hat es am linken Niederrhein einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle gegeben. Am Montagabend wurden in Kamp-Lintfort drei Angestellte einer Aral-Tankstelle an der Moerser Straße mit einer Pistole bedroht.

Um 21.08, so berichtete die Polizei am späten Montagabend, betraten zwei maskierte Täter die Tankstelle. Einer bedrohte die drei Angestellten mit einer schwarzen Schusswaffe. Anschließend erbeutete das Duo Bargeld und Zigaretten. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei liefert diese Täterbeschreibung: 1. Täter: männlich, ca. 1,85 m groß, stabile Figur, 20 – 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, schwarze Adidas Jogginghose, trug bei Tatausführung eine schwarze Sturmhaube und führte eine schwarze Pistole mit. 2. Täter: männlich, ca. 1,75 m groß ,schlanke Figur, 20 – 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Reißverschluss, blaue Jeans, grüne Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze Mütze mit weißem Emblem, grüne Wollhandschuhe, führte einen grünen Rucksack mit.

Bereits nach den bewaffneten Raubüberfällen auf Tankstellen in Moers vergangene Woche hatte die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet. Am Donnerstagabend und am Freitagabend waren in der Nachbarstadt von Kamp-Lintfort drei verschiedene Tankstellen überfallen worden. Ob bei den Überfällen in Moers und dem in Kamp-Lintfort die selben Täter am Werk waren, wollte ein Polizei-Sprecher am Dienstagmorgen nicht bestätigen. Die Kommission bewerte zurzeit die Lage, hieß es. Weitere Informationen will die Polizei mitteilen, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer: 0281 / 1070 zu melden.