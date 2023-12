Kamp-Lintfort: Betrunkene greifen Mann mit Hammer an

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort ist ein Hausbewohner schwer verletzt worden. Er wurde von drei Männern übel zugerichtet. Die Polizei nennt das mögliche Motiv.

In einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Prinzenstraße in Kamp-Lintfort ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 47-jähriger Hausbewohner erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Ein Zeuge hatte gegen 2.50 Uhr die Polizei gerufen, weil im Haus eine lautstarke Auseinandersetzung stattfand. Bei Eintreffen der Polizei konnte der schwer verletzte 47-Jährige in seiner Wohnung angetroffen werden. Die Wohnungstür war aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war der 47-Jährige von drei Männern aus einer im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte angegriffen worden. Hierbei sei auch ein Hammer zum Einsatz gekommen. Grund soll nach Angaben der Polizei möglicherweise eine Ruhestörung gewesen sein.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Die drei Tatverdächtigen konnten in der Gaststätte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch einen blutverschmierten Hammer stellten die eingesetzten Polizisten in der Gaststätte sicher. Da die drei Männer im Alter von 34, 27 und 29 Jahren stark alkoholisiert waren, entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe.

