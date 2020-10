Kamp-Lintfort: Berufsberatung auf der Landesgartenschau

Mit so großem Interesse hatten Anja Kopp und ihre Kollegin Barbara Sieg von der Agentur für Arbeit in Wesel erst mal nicht gerechnet: Noch bevor sie sich am Mittwochmorgen im wir4-Pavillon auf der Laga eingerichtet hatten, standen die ersten Interessenten schon vor der Tür. Berufsberatung ausgerechnet auf einer Landesgartenschau? „Wir wollen mit dieser Aktion die Hemmschwelle für Interessenten senken“, sagt Berufsberaterin Anja Kopp.

Schon die erste Veranstaltung im September hatte sich als Erfolg herausgestellt, für einen Wiederholungstermin boten sich dank der Verlängerung der Gartenschau die Herbstferien geradezu an. Was kann man nach der Schule machen, wenn das angestrebte Auslandsjahr wegen Corona ins Wasser fällt, gibt es noch Ausbildungsplätze und wie finde ich den richtigen Beruf? Diese und ähnliche Fragen waren die Hauptthemen an diesem Morgen.

Studieren oder lieber eine Ausbildung machen?

So auch für den 18-jährigen Lars aus Rheurdt. Für den Gesamtschüler steht im kommenden Jahr das Abitur an. Welchen Weg in welchen Beruf er anschließend gehen möchte, darüber ist er sich aktuell noch nicht im Klaren.

Anja Kopp fragt den 18-Jährigen nach Praktika, nach Hobbys und Neigungen. Und ob er lieber studieren oder eine Ausbildung starten möchte. Er strebe ein Studium an, welches, darüber sei er sich noch nicht im Klaren, konkretisiert der Schüler. Nicht weiter verwunderlich – immerhin gibt es allein in Deutschland mehr als 20.000 verschiedene Studiengänge.

Anja Kopp empfiehlt ihm als ersten Schritt den Berufsorientierungstest „Check-U“ auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit. „Zwei bis drei Stunden Zeit muss man sich dafür Zeit nehmen“, weiß die Expertin.

Im Kreis Wesel sind noch 1180 Ausbildungsstellen offen

Eine andere Jugendliche interessiert sich für einen Ausbildungsplatz. Hier sieht die Lage trotz Corona gar nicht mal so schlecht aus: Aktuell gibt es im Kreis Wesel noch 1180 offene Ausbildungsstellen, etwa 900 Jugendliche sind noch auf der Suche. Die Entscheidung für den richtigen Beruf, etwa über ein Praktikum, ist aber komplizierter geworden, weil manche Betriebe wegen Corona derzeit keine Praktika anbieten. Der Rat der Expertinnen: Trotzdem die Initiative ergreifen und konkret nachfragen.

Die Pandemie hat auch die Arbeit für die Berufsberaterinnen verändert. „Ich bin erst mal froh, dass wir jetzt wieder in die Schulen können“, sagt Barbara Sieg. „Sich Auge in Auge gegenüber zu sitzen, ist schon etwas anderes, als nur zu telefonieren.“ Bedingt durch Corona geht die Agentur für Arbeit jetzt neue Wege: Möglich ist nun auch Berufsberatung via Skype.