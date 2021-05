Kamp-Lintfort: Beach Party wird ins nächste Jahr verschoben

Auch Jürgen Drews wird am 6. August 2022 in Kamp-Lintfort feiern – zum ersten Mal in der Geschichte der Beach Party.

Kamp-Lintfort. Die für August geplante Beach Party muss pandemiebedingt erneut verschoben werden. Der neue Termin für 2022 steht bereits fest, die Künstler auch.

Die ursprünglich für den 14. August 2021 im Panoramabad Pappelsee geplante Beach Party in Kamp-Lintfort wird auf den 6. August 2022 verschoben. Wie die veranstaltende Agentur Passepartout mitteilt, stehe das zweite Halbjahr 2021 für die Veranstaltungsbranche weiterhin unter keinem guten Stern. Deshalb hoffe man nun auf 2022. „Wir freuen uns auf die 6. Beach Party am 6. August 2022, auf unsere tollen Künstler und am allermeisten auf die Beach Party Fans, mit denen wir dann wieder gemeinsam feiern können“, so Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Agentur Passepartout.

Der Fokus der Agentur habe in den letzten Wochen unter anderem darauf gelegen, das Künstler Line-up ohne Abstriche auf einen neuen Sommertermin im nächsten Jahr verschieben zu können. An dieser Stelle sei es auch Zeit für ein großes Dankeschön an die treuen Fans der Beach Party: „Gerade in dieser langanhaltenden, schweren Situation, in der sich alle und insbesondere unsere Branche befinden, waren und sind wir froh über das große Verständnis vor allem derjeniger, die sich bereits in 2020 ihr Ticket gekauft haben. Selbstverständlich behalten jedes Ticket und jede Bestellung eines Teamtisches auch weiterhin ihre Gültigkeit. Selbst wenn wir den Ticketpreis in 2022 erhöhen müssen, betrifft das natürlich bereits gekaufte Tickets nicht,“ so Thorsten Kalmutzke.

Worauf sich die Besucher 2022 freuen können? „Auf unserer Bühne dürfen wir neben Tobee, Achim Petry & Band auch Jörg Bausch und Mia Julia begrüßen – alles Künstler mit denen wir auch in der Vergangenheit schon tolle Parties gefeiert haben. Und darüber hinaus freuen wir uns auf königlichen Besuch: Der König von Mallorca, Jürgen Drews, wird das erste Mal Gast auf der Beach Party sein.“ Mit von der Partie sind dann auch Ecki, Richard Bier und Honk! und natürlich Kult DJ Andy Luxx aus dem Megapark Mallorca, der als Moderator den Abend begleiten wird.

