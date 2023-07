Kamp-Lintfort baut Fernwärmenetz aus - Verkehrsader gesperrt

Kamp-Lintfort. Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten zur Erweiterung des Fernwärmenetzes. Auf diesem Straßenabschnitt muss der Verkehr umgeleitet werden.

Am Montag, 17. Juli, starten die Bauarbeiten für die Erweiterung des Fernwärmenetzes in Kamp-Lintfort. Im Bereich der Ringstraße zwischen Kattenstraße und Vinnstraße werden in vier Bauabschnitten die Fernwärmeleitungen verlegt und im Anschluss können die dort liegenden Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Der erste Bauabschnitt betrifft die Hausnummern 304 bis 312, im zweiten Bauabschnitt werden die Leitungen von Hausnummer 314 bis zur Vinnstraße verlegt. Im dritten und vierten Bauabschnitt werden die Bereiche von Hausnummer 304 bis zur Kattenstraße fertiggestellt.

Eine Durchfahrt durch die Ringstraße im Bereich zwischen Vinnstraße und Kattenstraße ist während der gesamten Bauphase, die voraussichtlich bis Oktober dauert, nicht möglich. Eine Umleitung (U8) ist ausgeschildert.

Das Fernwärmenetz in Kamp-Lintfort soll in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden, um auf dieser Basis eine nachhaltige Wärmebereitstellung für Kamp-Lintfort sicherzustellen. Mit der Erschließung dieses Stückes der Ringstraße werden nun auch weitere städtische Einrichtungen, das Diesterwegforum und das Familienzentrum Wirbelwind, an das Kamp-Lintforter Fernwärmenetz angeschlossen.

