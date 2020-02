Kamp-Lintfort. Vier Millionen Euro sind für die Kita am Bismarckplatz eingeplant, die schon 2021 an den Start gehen soll. Auch an der Vinnstraße wird gebaut.

Kamp-Lintfort baut eine neue große Kita im Stadtzentrum

Für vier Millionen Euro baut die Stadt Kamp-Lintfort mitten in der City am Bismarckplatz eine neue sechsgruppige Kita. Weil die Plätze dringend benötigt werden, soll die Kindertagesstätte in Modul-Bauweise errichtet werden.

„Das ist aus unserer Sicht der ideale Platz für eine neue Kita“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Der Standort Bismarckplatz sei ob seiner Nähe zum Stadtzentrum besonders attraktiv. Für den Neubau wird nicht die gesamte 4400 Quadratmeter Fläche des derzeit als Grünanlage genutzten Platzes benötigt, so dass etwa 1680 Quadratmeter der Grünfläche bleiben können. Gebaut wird zweigeschossig, die Spielfläche soll 1600 Quadratmeter groß sein. Der Zeitplan ist ambitioniert: „Die Fertigstellung für August 2021 wäre wünschenswert, sonst gegen Ende des Jahres“, sagt Dezernent Christoph Müllmann.

So sehen die Pläne aus. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Der L-förmige Bau dockt an die Friedrichstraße an. Um das Problem des Hol- und Bringverkehrs zu regeln, will die Stadt noch die Einschätzung eines Verkehrsgutachters hören. Nach Vorstellung der Pläne im Stadtentwicklungsausschuss mahnte Manfred Schmidt (Grüne) Verbesserungen an. So plane die Stadt mit zu wenig Stellplätzen, bei Kitas müsse man außerdem auch über Stellplätze für Fahrradanhänger reden. Heinz-Peter Ribbrock (FDP) riet wegen der Verkehrsdichte an der Friedrichstraße dazu, den Eingang der Kita möglichst weit von der Friedrichstraße zu legen.

Anbau für drei Gruppen

Weitere zwei Millionen Euro fließen bis 2022 in den Ausbau der Kita Wirbelwind an der Vinnstraße. Nach der Machbarkeitsstudie des Duisburger Architektenbüros Druschke + Grosser ist im vorgestellten Entwurf im Wesentlichen eine Spiegelung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Gebaut wird die Kita für weitere drei Gruppen. Die bereits bestehende Containerlösung für zwei Kita-Gruppen bleibt so lange bestehen, bis der neue Anbau steht.

„Wir wissen, dass die vielen Umzüge für Eltern und Personal eine zusätzliche Belastung bedeuten. Wichtig ist jedoch, dass für jedes Kind in Kamp-Lintfort ein Kitaplatz zur Verfügung steht“, so Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Zwei gute Nachrichten hatte Dezernent Martin Notthoff für die Ausschussmitglieder: Der Antrag der SPD, die Stephanstraße zur Fahrradstraße umzuwidmen, kann rechtzeitig zur Landesgartenschau realisiert werden. Auch die von den Grünen angeregten „begrünten Bushaltestellen“ wird es zur Laga geben. Die Firma Ströer werde das an drei Haltestellen der Shuttle-Busse realisieren, so Notthoff.