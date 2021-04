Kamp-Lintfort: Bauarbeiten für Bewässerung der Goorley

Kamp-Lintfort. Damit die Kleine Goorley nicht trocken fällt, muss die Lineg neue Leitungen legen. Im Bereich Dieprahm kann das zur Sperrung von Fußwegen führen.

Die Kleine Goorley wurde in den letzten Jahren von der Lineg in vier Teilabschnitten von der Moto-Cross-Rennbahn bis zur Rundstraße in Kamp-Lintfort naturnah ausgebaut. Wegen Bergsenkungen und der damit verbundenen Regulierung des Grundwasserstands hat der Graben jedoch keinen Anschluss an den Grundwasserleiter und fällt in Zeiten ohne Regenereignisse trocken. Wie die Lineg mitteilt, reicht die aktuelle Bewässerung durch die Grundwasserpumpanlage Gestfeld 4 nicht aus, da diese altersbedingt an ihre Leistungsgrenze gekommen ist. Der bereits abgeschlossene Bau einer neuen Pumpanlage im Bereich des Parsickgrabens mit der jetzt anstehenden Verlegung der neuen Druckleitung soll künftig die Bewässerung gewährleisten.

Diese wird zum Schutz der Natur, mittels Spülbohrverfahren, größtenteils unterirdisch verlegt. Die Firma van Boekel GmbH aus Kevelaer wird die Arbeiten zum Bau der Druckleitung im Auftrag der Lineg ausführen. Mit den Bauarbeiten wird kurzfristig begonnen und sie werden voraussichtlich Ende Mai 2021 abgeschlossen sein. Zur sicheren Durchführung der Bauarbeiten kommt es vorübergehend zu Sperrungen der Fußwege in Teilbereichen um das Regenrückhaltebecken am Dieprahm und des Gewässers. Hierfür bittet die Lineg um Verständnis.

Sofern konkrete Fragen zu der Maßnahme bestehen, werden die Anlieger gebeten, sich direkt mit dem zuständigen Bauleiter Clemens Wassenberg, 02842/960-218, in Verbindung zu setzen.