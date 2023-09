Kamp-Lintfort: Bäckerei Büsch testet Prototyp eines E-Lkw

So sieht der Prototyp des E-Lkw aus, der demnächst auf Straßen in der Region zu sehen ist.

Kamp-Lintfort. Bäckerei Büsch sucht nach Elektro-Alternative zum Diesel-Lkw. Jetzt ist ein Protoyp in der Region unterwegs. Das sind die Vorzüge des Lasters.

Elektro-Pkw sind den Menschen schon sehr vertraut. Völlig anders sieht es bei Lkw aus. Hier sind noch zu nahezu einhundert Prozent Verbrenner im Einsatz. Die Handwerksbäckerei Büsch sei schon lange auf der Suche nach einer Elektro-Alternative zu den konventionellen Lkw und wurde jetzt beim schwedischen Start-up „Volta Trucks“ fündig. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Aktuell werde ein Prototyp bei Büsch im Echtbetrieb getestet. Das junge Unternehmen Volta Trucks habe Beeindruckendes geschaffen: einen 16-Tonnen-Einachser, der 225 Kilowatt (KW) Leistung bringt und für den Stadtverkehr ausgelegt ist. Mit seinen 200 Kilometern elektrischer Reichweite erfülle er perfekt die Voraussetzungen, die die Handwerksbäckerei für die Belieferung ihrer Fachgeschäfte gestellt hat. Geladen werden könne der E-Lkw an einer normalen Pkw-Ladestation, von denen es bereits einige auf dem Kamp-Lintforter Firmengelände gebe.

Bereits beim Einstieg in diesen Lkw merke der Fahrer den Unterschied zu einem „normalen“ Fahrzeug, heißt es weiter. Er sei so niedrig, dass ein bequemes Einsteigen ohne Kletterei möglich ist. Der Fahrer sitze mittig und habe – dank einer 360-Grad-Kamera – einen kompletten Überblick über den Wagen. Zudem gebe es einen Kamera-Rückspiegel, was ebenfalls für einen Lkw neuartig sei.

Blick nach Moers: Medikamentenmangel: Apotheker in Sorge

Ein weiteren Vorteil dieses Lkw sieht man bei Büsch darin, dass ein Ausstieg auf beiden Seiten des Fahrerhauses möglich ist, was insbesondere bei Anlieferungen in Innenstädten, das Ein- und Aussteigen sicherer mache. „Natürlich sind wir sehr gespannt auf die Meinungen der Büsch-Fahrer. Diese werden in ein Optimierungs-Programm für den E-Lkw einfließen und uns helfen, das Fahrzeug noch weiter zu verbessern“, wird Anders Röine, International Key Account Manager von Volta Trucks zitiert. Büsch werde jetzt mit den eigenen Fahrern testen, ob sich dieser E-Lkw im Arbeitsalltag bewähre, so der Geschäftsführer Dirk Jonack über die weitere Vorgehensweise.

Bereits jetzt habe die Handwerksbäckerei eine Reihe von umweltfreundlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt: So gebe es eine Kooperation mit Jobrad für die Mitarbeiter. Sie soll den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad attraktiv machen. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Autovermietung Move ermöglichte den Mitarbeitern Testfahrten mit E-Fahrzeugen und zeigte ihnen die Möglichkeiten des umweltfreundlichen Fahrens auf. Und die ersten E-Pkw-Dienstfahrzeuge seien auch bereits im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland