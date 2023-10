Kamp-Lintfort: Bäckerei Büsch mit Rabatt-Adventskalender

Bäcker Büsch verspricht, Einnahmen an Vereine zu spenden. An welche, können die Kunden vorschlagen.

Kamp-Lintfort. Sparsam einkaufen und trotzdem Gutes tun – das geht laut Bäcker Büsch mit dem Adventskalender. Es gibt Prozente und Geld für Vereine. So geht’s.

Mit dem diesjährigen Adventskalender der Handwerksbäckerei Büsch können Käufer gleichzeitig etwas Gutes tun und selbst beschenkt werden. Einerseits werde der Kaufpreis des Kalenders – er kostet einen Euro – in voller Höhe von Büsch an einen oder mehrere Vereine gespendet. Andererseits profitierten Kunden von Rabatten. Verkauft wird der Adventskalender seit dem 30. Oktober, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wer einen Kalender kauft, habe ab 1. Dezember jeden Tag einen Preisvorteil bei ausgewählten Produkten. Das geht von Brötchen über Teilchen bis hin zu Broten. Die Einlösung ende zudem nicht am 24. Dezember, wenn das letzte Türchen geöffnet werde.

Auch interessant: So lief Tag 1 der A40-Vollsperrung

Es bestehe vielmehr die Möglichkeit, die Türchen bis zum 31. Dezember einzulösen. Auch habe er die Wahl: Er kann sein Türchen abreißen und täglich in der Bäckerei abgeben oder er sammelt seine Türchen und löst sie gemeinsam ein. Löst er alle Coupons ein, könne er für den Kaufpreis von einem Euro einen Preisvorteil von 20 Euro erzielen, heißt es in der Mitteilung.

Mehr Nachrichten aus Mors und Umgebung gibt es hier

Die gute Tat dahinter: Jeder Kunde könne bis 17. Dezember im Internet unter www.baeckerei-buesch.de vorschlagen, welche in Not geratene Personen oder soziale Einrichtungen eine Spende aus dem Adventskalender-Verkauf erhalten sollen. Die von der Handwerksbäckerei ausgewählten Spendenempfänger würden noch vor dem Heiligen Abend informiert und könnten sich über dieses besondere Weihnachtsgeschenk freuen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland