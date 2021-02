Kamp-Lintfort: Bäckerei Büsch ist ein „bester Arbeitgeber“

Kamp-Lintfort. Laut Stern-Umfrage sind die Beschäftigten des Kamp-Lintforter Unternehmens zufrieden. Bäckerei belegt mittleren Rang unter 650 Ausgezeichneten.

Bereits zum zweiten Mal wurden für das Nachrichten-Magazin Stern Deutschlands Arbeitgeber unter die Lupe genommen. Aufgrund der aktuellen Situation lag ein Schwerpunkt bei der Frage: „Welche Firmen überzeugen trotz der Pandemie?“ Mehr als 47.500 Beschäftigte unterschiedlichster Branchen deutschlandweit wurden nach ihrem Berufsalltag befragt, insgesamt 650 wurden als „Deutschlands beste Arbeitgeber“ gekürt. Mit dabei auf einem guten Mittelplatz: die niederrheinische Handwerksbäckerei Büsch. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Wir freuen uns sehr und fühlen uns in unseren Werten bestärkt“, so Geschäftsführer Norbert Büsch. Ein gutes Betriebsklima und fairer Umgang mit den Mitarbeitern zähle zu den Grundsätzen seines Betriebs. Diese Auszeichnung bestätige, dass das auch so bei den Beschäftigten ankomme.

In 24 Branchen unterteilt der Stern die Kategorien der Studie. Eine davon ist „Lebensmittel und Verbrauchsgüter“. Hier steht die Handwerksbäckerei, die ihren Stammsitz in Kamp-Lintfort hat, auf Platz 21. Angeführt wird die Liste von Größen wie Lindt, Mars, Dr. Oetker und Ferrero. Im branchenübergreifenden Gesamt-Ranking belegt Büsch mit ihrer ermittelten Punktzahl von 71,3 den Rang 312.

Ausgeführt wurde die vom Stern beauftragte Studie vom Marktforschungsinstitut Statista. Über 47.500 Arbeitnehmer seien nach mehr als 50 Themen zum eigenen Arbeitgeber befragt worden. Eine der Fragen: „Würden Sie das Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen?“. Die Befragung erfolgte von Mitte Juni bis Mitte Juli 2020 und lag damit zwischen der ersten und zweiten Corona-Welle. Auf diese Weise sollten die Beschäftigten das Krisenmanagement ihres Arbeitgebers bei ihrer Bewertung berücksichtigten.

1400 Unternehmen wurden berücksichtigt. Eine Voraussetzung war, dass mindestens 100 Mitarbeiter ihre Beurteilung abgegeben hatten.