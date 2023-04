Kamp-Lintfort: Bäckerei Büsch erhält Auszeichnung

Kamp-Lintfort. Bäckerei erhält „Preis für die langjährige Produktqualität“. Nicht zum ersten Mal, wird der Kamp-Lintforter Betrieb damit ausgezeichnet.

Seit Jahren überzeugt die Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei Büsch die Tester der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit ihren Backwaren. Dafür wurden sie zum zwölften Mal mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung steht für konsequentes Qualitätsstreben und wird nur vergeben, wenn Lebensmittel regelmäßig und erfolgreich von der DLG getestet wurden, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion. „Wir unterziehen uns mit unseren Backwaren seit vielen Jahren freiwillig den anspruchsvollen Tests der DLG und werden regelmäßig für unsere hohe Qualität mit Goldenen Preisen belohnt. Der ,Preis für die langjährige Produktqualität‘ setzt voraus, dass wir fünf Jahre hintereinander an den Internationalen Qualitätsprüfungen des ,DLG-Testzentrums Lebensmittel‘ teilgenommen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Auszeichnungen erzielt haben“, berichtet Norbert Büsch, Geschäftsführer, Bäckermeister und Brot-Sommelier. „Nun haben wir das Dutzend dieser Auszeichnung voll.“

Qualität müsse heute mit überzeugenden Inhalten gefüllt werden, nachvollziehbar und ein beständiges Merkmal eines Lebensmittels sein, sagt Freya von Czettritz, Geschäftsführerin der DLG-Holding: „Der ,Preis für langjährige Produktqualität‘ hat genau diesen Anspruch. Die Preisträger dokumentieren damit ihre Qualitätsstrategie als eindeutiges Versprechen zu konsequenter Qualitätssicherung und -weiterentwicklung.“

