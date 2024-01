Kamp-Lintfort: Autos demoliert - flüchtiger Fahrer gesucht

Kamp-Lintfort Auf dem Dieprahmsweg wurden in der Nacht zu Mittwoch parkende Autos beschädigt, der Verursacher flüchtete. Was die Polizei bereits weiß.

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch (24. Januar) auf dem Dieprahmsweg zwei dort geparkte Autos demoliert wurden, sucht die Polizei nun den flüchtigen Verursacher.

Laut Polizei liegt die Tatzeit zwischen Dienstag (23. Januar) 21.30 Uhr und Mittwoch (24. Januar) 7.45 Uhr. In diesem Zeitraum standen ein schwarzer Tiguan und ein schwarzer Ford am Fahrbahnrand des Dieprahmswegs in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee. Beide Pkw wurden am Außenspiegel und an weiteren Stellen beschädigt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein mittel- bis dunkelblaues, metallicfarbenes Fahrzeug handeln. Der Fahrer müsste in der Nacht den Dieprahmsweg in Richtung Rundstraße gefahren sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

