Kamp-Lintfort: Autorin Gisa Klönne liest in der Mediathek

Kamp-Lintfort. Glauser-Preisträgerin Gisa Klönne kommt im März nach Kamp-Lintfort und liest aus ihrem Buch „Für diesen Sommer“. Die Lesung hat einen Anlass.

Im Rahmen der Reihe „Feierabend“ liest Autorin Gisa Klönne am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Mediathek aus ihrem Buch „Für diesen Sommer“. An diesem Tag finden anlässlich der zehnten „Nacht der Bibliotheken“ in ganz NRW und darüber hinaus Veranstaltungen statt.

Das Glück der Familie

In ihrem Roman erzählt Gisa Klönne von Familie Roth, deren Glück einst so selbstverständlich schien. Jetzt ist Vater Heinrich alt und allein und ausgerechnet Franziska, die Tochter, mit der er sich überworfen hat, soll für ihn sorgen. Ihr Lebenstraum ist gescheitert – genau, wie Heinrich das stets prophezeit hatte. Doch auch sein Konzept ging nicht auf. Er, der stets alles kontrollieren wollte, muss das Loslassen lernen.

Gesamtauflage von einer halben Million

Gisa Klönne lebt als Schriftstellerin, Schreibcoach und Yogalehrerin in Köln. Ihre Kriminalromane erreichten eine Gesamtauflage von über einer halben Million, wurden in mehrere Sprachen übersetzt und unter anderem mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Karten gibt es nur im Vorverkauf für zehn Euro in der Buchhandlung am Rathaus und in der Mediathek. Im Eintrittspreis ist ein kleiner Imbiss enthalten.

