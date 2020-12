Kamp-Lintfort. Der braune Wagen verschwand in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Bereich Agnes-Miegel-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Agnes-Miegel-Weg/Goethestraße in Kamp-Lintfort einen braunen Audi A6 gestohlen. An dem Auto sind die Kennzeichen MO-BC 26 befestigt.

Sachdienliche Hinweise zum Autodiebstahl nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.