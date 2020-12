Kamp-Lintfort: Autodieb nutzt günstige Gelegenheit

Kamp-Lintfort. An der Bogenstraße lässt ein Anwohner am Dienstag kurz den Schlüssel im Zündschloss seines Wagens stecken. Der Autodieb steigt ein und fährt los.

Ein Autodieb nutzte am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine gute Gelegenheit an der Bogenstraße aus, um sich einen Wagen zu verschaffen. Als ein 49-Jähriger nur kurz ins Haus ging, ließ dieser den Zündschlüssel in seinem Auto stecken.

Durch das Fenster seines Hauses konnte er dann nur noch machtlos beobachten, wie ein Unbekannter plötzlich in den Wagen – einen schwarzen Mazda 2 mit dem amtlichen Kennzeichen WES-Q 2572 – stieg und davonfuhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.