Kamp-Lintfort. Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen, die etwas zu einem brennenden Wagen auf der Prinzenstraße sagen können.

Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen, die etwas zu einem plötzlich brennenden Auto sagen können. Der Fahrer eines Renault Kangoo ging am Donnerstag um 17.50 Uhr zu seinem Wagen an der Prinzenstraße, als er sah, dass dieser in Flammen stand.

Die Polizei Kamp-Lintfort bittet mögliche Zeugen, sich unter 02842/9340 zu melden.