Unfall Kamp-Lintfort: Auto kracht in Notarzwagen im Einsatz

Kamp-Lintfort. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Sundermannstraße in Kamp-Lintfort übersah eine Pkw-Fahrerin einen Notarztwagen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Notarztwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz war, sind am Sonntagnachmittag in Kamp-Lintfort zwei Personen leicht verletzt worden.

Um 14.34 Uhr war der Notarztwagen auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Sundermannstraße in Richtung Rundstraße unterwegs, berichtete die Polizei. In der Eimündung der Wilhelm-Raabe-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das nach links in die Sundermannstraße abbiegen wollte.

Laut Polizei übersah die 38-jährige Frau am Steuer des Autos den heranschnellenden Notarztwagen. Nach dem Zusammenprall musste die Autofahrerin und der 40-jährige Fahrer am Steuer des Notarztwagens selbst ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 26.000 Euro.