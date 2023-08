In Kamp-Lintfort sicht die Polizei nach einem Unfall Zeugen (Symbolbild).

Unfall Kamp-Lintfort: Auto fährt 10-Jährige an – Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist ein Auto mit einer jungen Radfahrerin zusammengestoßen. Der Fahrer hielt auch an, doch die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am Samstag, 26. August gegen 15 Uhr beobachtet haben. Ein 10-jähriges Mädchen fuhr allein mit ihrem Fahrrad auf der Marienburger Straße in Richtung Rheinstraße. An einer Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem älteren, dunklen Auto.

Die Beifahrerin ist ausgestiegen und hat das Mädchen gefragt, ob alles in Ordnung ist. Mit den Eltern des Mädchens tauschte der Autofahrer die Telefonnummer aus. Für die Polizei ist nun interessant, ob jemand den Ablauf des Unfalls oder weitere Details beobachtet hat. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 02842 / 9340.

