Kamp-Lintfort: Auf Moerser und Friedrichstraße wird’s eng

In Kamp-Lintforts City wird gebaut und eine Leitung gelegt.

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintforts City wird es im März zunächst eine Einbahnstraßenregelung geben, dann müssen Autofahrer mit einer Vollsperrung rechnen.

Im Kreuzungsbereich der Moerser Straße / Friedrichstraße sowie vor den Häusern Moerser Straße 277 bis 281 weist die Fahrbahn aufgrund der kalksteinhaltigen Bettung Wasserpfützen, sowie ein inhomogen liegendes Pflaster auf. Im Zuge der nötigen Fahrbahnsanierung beabsichtigt die Stadtwärme Kamp-Lintfort in diesem Bereich die Verlegung von Fernwärmeleitungen. Eine Vollsperrung ist während der Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen noch nicht notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Während dieser Bauphase wird die Durchfahrt zur Königstraße aufrechterhalten. Der Anliefer- und Anwohnerverkehr der Moerser Straße wird durch eine provisorisch eingerichtete Umfahrung ermöglicht. Mit den Arbeiten an den Fernwärmeleitungen soll am 20. März begonnen werden. Nach etwa sechs Wochen Bauzeit wird die Kreuzung für etwa zwölf Wochen für die Fahrbahnsanierung dann voll gesperrt.

Lesen Sie auch: Wann in Kamp-Lintfort die Mülltonnen stehen bleiben

Während der gesamten Bauzeit können die Parkstände im Bereich der Moerser Straße nicht angefahren werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Friedrichstraße – zwischen Moerser Straße und Königstraße – wird mit der Vollsperrung des Kreuzungsbereiches aufgehoben. Zugänge zu den Häusern bleiben erhalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland