Kamp-Lintfort: Arbeitssuchende finden alles unter einem Dach

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort sind Agentur für Arbeit, Jobcenter und die Jugendberufsagentur an die Südstraße gezogen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile.

Die Räume sind großzügig, die Wände und Möbel bunt, die Besprechungsräume gut ausgestattet – ja, das Jobcenter, die Jugendberufsagentur sowie die Agentur für Arbeit haben es sich auf der Südstraße schön gemacht. An die 4000 Quadratmeter stehen den knapp 50 Mitarbeitenden auf 3 Etagen zur Verfügung. Doch überzeugt das Konzept „Alle unter einem Dach“ nicht hundertprozentig.

Waren die Einrichtungen bis dahin an verschiedenen Standorten, der Freiherr-vom-Stein-Straße, der Wilhelmstraße und der Kamperdickstraße, mitten in der City gelegen, ist der Weg zur Agentur nun weiter. Immerhin sei die Stadt ja in Vorleistung getreten und habe den Weg zur Südstraße mit dem Zechenpark angenehm gestaltet, wurde am Montag bei der Vorstellung der neuen Räume gescherzt. Aber gerade bei Jugendlichen brauche es kurze Wege und niedrige Schwellen, erklärte Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Kurze Wege zur nächsten Anlaufstation

Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, argumentierte, dass es gut sei, auch optisch sichtbar zu machen, dass alle zusammenarbeiten. Das sei auch im Umgang mit Jugendlichen von Vorteil: „Da geht uns keiner auf dem Weg von der einen Institution verloren, sondern kann direkt ein paar Türen weiter gehen.“ Etwa dann, wenn ein Jugendlicher den Mitarbeiter des SCI besucht hat, der vor Ort sitzt, und dann direkt zur Berufsberatung gehen kann oder nach Ausbildungsplätzen suchen kann. Auch ein Mitarbeiter des Kreisjugendamtes ist regelmäßig an der Südstraße ansprechbar.

Um die Schwelle niedrig zu halten, sei ein Besuch der Jugendberufsagentur an zwei Tagen ohne Termin möglich, dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Auch tüftele man an weiteren Wegen, um junge Menschen zu erreichen, so Ossyra. Generell sei die regelmäßige Präsenz in Schulen der effektivste Weg, um Kontakt zu Jugendlichen herzustellen.

Die Jugendlichen da aufsuchen, wo sie sind

Aber: „Wir werden junge Menschen auch immer wieder einladen, zu uns zu kommen“, sagte sie. Dazu gehören beispielsweise Bildungs- und Stellenbörsen. Eine davon ist schon terminiert: Am 5. September soll eine solche im Schirrhof stattfinden.

Auch gebe es regelmäßig Wochen der Ausbildung. Weiter wolle man die „Jugendlichen da aufsuchen, wo sie sind“.

