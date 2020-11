Kamp-Lintfort: Angeklagter bestreitet Missbrauch an Nichte

Moers/Kamp-Lintfort. Ein 37-Jähriger Mann soll vor vier Jahren seine damals 11-jährige Nichte in Kamp-Lintfort missbraucht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Ein 37-jähriger Mann aus Moers muss sich seit Donnerstag vor der Auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vor vier Jahren in der Wohnung seiner Schwägerin und damaligen Lebensgefährtin in Kamp-Lintfort deren damals 11-jährige Tochter missbraucht zu haben. Zum Auftakt der Verhandlung bestritt der Angeklagte die Tat.

Vor sechs Jahren kam der 37-Jährige, der die türkische Staatsangehörigkeit hat, mit seiner Familie nach Moers. Nur wenige Monate nach seiner Ankunft verließ er die Wohnung, in der er mit seinen Schwiegereltern, Ehefrau und Kindern gelebt hatte, und zog zur Schwester seiner Ehefrau nach Kamp-Lintfort. Das Verhältnis zur Tochter seiner Schwägerin sei gut gewesen, ließ er über eine Dolmetscherin verlauten: „Manchmal sagte sie Papa, manchmal Onkel zu mir. Wir haben viel gelacht.“

Am 20. Mai 2016, knapp anderthalb Jahre nach seinem Einzug, soll es laut Anklage dann im Schlafzimmer zum Missbrauch des Mädchens gekommen sein, während die Mutter im Keller dabei war, Wäsche aufzuhängen. Als sie wieder in die Wohnung zurückkehrte, habe ihre Tochter blass und verstört gewirkt und auf Nachfrage den Vorfall geschildert, sagte die Mutter aus. Sie habe ihr geraten, das Geschehen in ihr Tagebuch zu schreiben. Der Inhalt des Tagebuches spielt nun auch im Prozess eine wichtige Rolle.

Eine harte Probe

Fast anderthalb Stunden, unterbrochen von einer kleinen Pause, sagte das heute 16-jährige Opfer, das zugleich auch Nebenklägerin ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Sache aus. Die Zeugenaussage der Mutter stellte das Gericht unter Vorsitz von Richter Johannes Huismann zeitweise auf eine harte Probe: Allzu oft konnte sich die 39-Jährige nicht an Daten erinnern, immer wieder stimmten Details mit der Aussage ihrer Tochter nicht überein.

Auf die Frage, warum sie die Missbrauchstat erst ein Jahr später bei der Polizei zur Anzeige brachte, erklärte die Mutter, sie habe Angst vor dem Angeklagten gehabt. Der habe sie selbst und ihre Tochter immer wieder bedroht. Zudem habe er sie mit Nacktfotos erpresst.

Das sei auch der Grund dafür gewesen, warum sie nach dem Rauswurf des Angeklagten aus der Kamp-Lintforter Wohnung später zeitweise trotzdem wieder mit ihm zusammen gelebt habe. Über den Missbrauch habe sie nach dem Tattag mit ihrer Tochter nicht mehr gesprochen. Dennoch habe sie nach der Tat eine Verhaltensänderung bei ihrer Tochter beobachtet: „Sie hatte Angst, dass es noch mal passieren könnte“, so die Mutter.

Am kommenden Montag, 9.30 Uhr, wird der Prozess fortgesetzt. Dann sollen noch eine weitere Zeugin und eine Sachverständige gehört werden.