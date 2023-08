Kamp-Lintfort: Afterwork-Event im Restaurant „Lufre“

Kamp-Lintfort. Sophie und David vom „Lufre“ in Kamp-Lintfort haben sich etwas Neues ausgedacht: Das „Lufre Zechen Gezwitscher“. Der Starttermin steht fest.

Seit etwa einem Jahr lassen Sophie und David Bloch in Kamp-Lintfort im Restaurant „Lufre“ Speisen und Getränke zu besonderen Anlässen servieren. Jetzt haben die beiden eine neue Idee, und die könnte genau in den Zeitgeist passen. Der Starttermin steht auch schon fest.

Das ehemalige Lüftergebäude der Zeche Friedrich-Heinrich, Baujahr 1911, wurde schon 2020 als Restaurant für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort genutzt. Wenig später hatte David Bloch die Idee, das Restaurant als Eventlocation weiterzuführen. Vieles musste saniert werden, einiges wurde nach den Vorstellungen der beiden umgebaut, mittlerweile ist das „Lufre“ immer dann besonders gefragt, wenn es etwas zu feiern gibt.

Das Angebot richtet sich an alle, die gerne Party machen oder etwas zu feiern haben, das Catering übernehmen Sophie und David Bloch. Doch das ist nicht alles. Zum Beispiel gab es im März dieses Jahres eine gut besuchte Hochzeitsmesse, den „Lufre Yes Day“, Sophie und David hatten 2022 geheiratet. Regelmäßig hat zurzeit sonntags auch der Biergarten geöffnet.

Jetzt kommt ein weiteres Event dazu: Das „Lufre Zechen Gezwitscher“. „Wir freuen uns, diesen Monat zum ersten Mal ein Afterwork-Event im ,Lufre’ veranstalten zu können. Am 24. August ist es soweit, wir feiern unser erstes „Zechen Gezwitscher“ unter freiem Himmel auf der Terrasse des ,Lufre’ und im Sand in unserem Beach Zelt“, kündigen Sophie und David in einer Mitteilung an.

After work, zu deutsch: nach der Arbeit, ist ein seit Jahren weit verbreitetes Angebot, das sich vor allem an Menschen richtet, die gern noch etwas unternehmen möchten, nachdem sie ihre tägliche Arbeit beendet haben. Das kann etwa ein Getränk mit einem Freund oder einer Freundin sein, oder auch ein Snack zum Abend. Genau hier setzt das Angebot beim „Zechen Gezwitscher“ an.

Das sind die Details zum Termin in der kommenden Woche

Am 24. August gibt es ab 17 Uhr im Beach-Zelt auf der Terrasse im Lufre Live-Musik vom Düsseldorfer DJ Mister DO, Burger und mehr aus dem „Lufre-Foodtruck“ und kalte Drinks. Der Eintritt ist frei, die Preise liegen zum Beispiel bei 2,50 Euro für ein Bier und 6,50 Euro für Longdrinks. Das Zelt wurde im vergangenen Mai aufgebaut.

„Das Event ist für jung und alt – wir hoffen ein Event für die Kamp-Lintforter Studentenszene, sowie Berufstätige und ältere Leute zu veranstalten und so verschiedene Generationen zu vereinen“, sagen Sophie und David.

