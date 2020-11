Kamp-Lintfort: Ärger um einen neuen Gasanschluss

Eigentlich sollte es kein großes Problem sein, eine alte Ölheizung gegen eine moderne Gasheizung auszutauschen. Das dachte sich Carsten Matuszczak. „Wir haben daher einen Vertrag mit den Stadtwerken geschlossen. Und die Leitung lag inzwischen auch bis zu unserem Haus in der Kirchhoffstraße“, berichtet der Kamperbrücker. Dann aber verzögerte sich das Projekt.

„Es sollte nur noch der Anschluss in Haus und Keller gelegt werden“, schildert Carsten Matuszczak. Dafür sei die Firma Plängsken in Neukirchen-Vluyn zuständig, wie die Stadtwerke Kamp-Lintfort mitteilten. „Da kam am 5. Oktober ein Mitarbeiter zu uns und besprach alles mit uns. Einige Tage später errichtete man den Bauzaun und stellte Leuchten auf.“

Täglich eine E-Mail ...

Am 4. sowie am 6. November fragte Carsten Matuszczak schließlich bei Plängsken nach, wann es nun weitergehe. „Am 9. November wendete ich mich dann an die Stadtwerke, ob keine andere Firma den Anschluss legen könne.“ Weil er auf alle seine Nachfragen keine Antwort erhalten habe, habe er fortan täglich sowohl an die Stadtwerke als auch an die Firma Plängsken eine entsprechende E-Mail geschickt – dies alles ebenfalls ohne ein Echo.

Matuszczak weiter: „Wir fanden das nicht in Ordnung. Denn das Öl im alten Tank ging zur Neige. Zudem wollten wir die weiteren Termine absprechen. Der Heizungsbauer musste ja auch vorplanen.“ Am 16. November plötzlich begannen die Arbeiten auf der Straße. „Und ich hatte gleich den Verdacht, dass die Arbeiter demnächst bei uns unvermittelt auf der Matte stehen würden.“

„Eine Verkettung unglücklicher Umstände“

Und so geschah es auch: „Am 23. November klingelte es am frühen Morgen, und die Männer wollten in den Keller.“ So könne man mit Kunden doch nicht umgehen, meint Carsten Matuszczak. Zwar sei der Anschluss nun fertig. Doch es habe den Anschein, dass die Stadtwerke und die ausführende Firma wohl wenig für Kundenservice übrig hätten.

Auf Nachfrage zeigt man sich bei der Firma Plängsken arg betroffen: „Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände“, sagt Thorsten Handt. Und: „Auf Kunden-E-Mails sollte immer reagiert werden.“ Doch der zuständige Mitarbeiter sei plötzlich krank geworden und habe seine Vertretung nicht mehr einweisen können. Dann sei auch dieser Mitarbeiter krank geworden und es sei ebenfalls keine Übergabe erfolgt.

Ein absoluter Einzelfall

„Das soll keine Entschuldigung sein. Und dies ist auch nicht unsere Art, mit Kunden umzugehen.“ Zum Jahresende müsse immer eine Flut von Aufgaben erledigt werden. So sei die Sache wohl untergegangen. Thorsten Handt weiter: „Unser Mitarbeiter wird sich nächste Woche in aller Form bei den Kunden entschuldigen.“

Dirk Schumacher von den Stadtwerken Kamp-Lintfort: „Dies ist ein absoluter Einzelfall. Und das ist auch sicher nicht die tägliche Praxis bei Plängsken.“ Rund 200 Anschlüsse erledige die Firma im Jahr für die Stadtwerke zur Zufriedenheit. „Diesmal ist es wohl sehr unglücklich gelaufen.“ Und: Mitarbeiter der Stadtwerke hätten mehrfach versucht, Carsten Matuszczak telefonisch zu erreichen. Leider ohne Erfolg.