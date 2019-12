Kamp-Lintfort: Adventsmarkt lockt mit wunderschöner Stimmung

„Das sieht aber gemütlich aus“, sagte ein Besucher, als er am Samstagabend durch das Eingangstor zum Adventsmarkt auf Kloster Kamp ging. Recht hatte er. Vor der Kulisse des historischen Klosters leuchtete und funkelte es. Egal, ob es die 28 Holzhütten oder die Bäume waren: Der gesamte Abteiplatz war festlich mit Lichterketten geschmückt. Man könnte eigentlich sagen, wie immer am dritten Adventswochenende, denn dann lädt die St. Josef-Schützenbruderschaft zu diesem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ein. So eben auch an diesem letzten Wochenende.

Fast ausschließlich private Anbieter aus Kamp-Lintfort und Umgebung haben handgearbeitete Artikel und selbst zubereitete Speisen und Getränke angeboten. Selbstgestrickte Socken und Senf aus der Senfmühle Monschau verkauften Kerstin Grommisch und Uwe und Manfred Schlossarek vom Förderverein „Hilf mit“, der einen stationäres Hospiz in Kam-Lintfort errichten möchte. „Eigentlich hatten wir noch Kekse, aber die sind schon so gut wie ausverkauft“, sagte Grommisch.

Seit zehn Jahren ist der Markt auf Kamp ein fester Termin für den Verein. „Es ist so schön gemütlich. Man kann sich perfekt auf Weihnachten einstimmen“, erklärte Manfred Schlossarek. „Das ist auch ein Stückchen Heimatpflege.“ Besonders viel los war am Stand von Jochen Brandt, Inhaber des gleichnamigen Floristikgeschäfts in Kamp-Lintfort. Er war einer der wenigen gewerblichen Händler. Weihnachtliche Dekoartikel für Haus und Garten verkauften er und seine Mitarbeiter. „Hier oben ist eine ganz besondere Stimmung. Den Kommerz merkt man nicht so und alle ziehen an einem Strang“, sagte Brandt.

Der Erlös geht an einen guten Zweck

Natürlich gab es auch ein Rahmenprogramm. Neben einem Posaunenchor und den Jagdhornbläsern, spielte am Samstag das Bigband Orchester Niederrhein. Gut 20 Saxophonisten, Flötisten, Blechbläser und ein Schlagzeuger gesellten sich auf die Bühne und spielten klassische und moderne Advents- und Weihnachtslieder, wie „Tochter Zion“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“. Ein herrlicher, fast schon besinnlicher Klang, schallte über den Platz.

Nachdem es am Samstag aufgehört hatte zu regnen, kamen am Abend auch die Besucher. Sie trotzten dem kalten Wind auf dem Kamper Berg. „Da helfen ein, zwei Tassen heißer Glühwein. Wir lassen uns diesen einzigartigen Adventsmarkt nicht vom Wetter vermiesen“, sagte Marion, die mit ihren Freunden den Abend auf dem Weihnachtsmarkt verbracht hat.

Und noch etwas macht diesen Adventsmarkt zu einem ganz besonderen: Der gute Zweck. Der Erlös des Adventsmarktes geht in diesem Jahr wieder an vier Projekte: Bildung für Togo, Solwodi, Flutopfer in Indien Diözese Kerala und die Ambulante Hospizarbeit Kamp-Lintfort.

Der Markt ist am Sonntag, 15. Dezember, noch bis 19 Uhr geöffnet.