Kamp-Lintfort: Ab jetzt gilt wieder 3G-Regel im Schwimmbad

Die Regelen für den Besuch des Schwimmbads in Corona-Zeiten sind gelockert worden.

Kamp-Lintfort. Die neue Coronaschutzverordnung macht es möglich: Jetzt bekommen auch Ungeimpfte mit tagesaktuellem Test wieder Zutritt ins Hallenbad.

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten nun auch im Panoramabad neue Regeln. Statt bisher 2G plus gilt ab sofort wieder die 3G-Regel. Hallenbadnutzer und Kursteilnehmer müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein, teilen die Stadtwerke mit. Der jeweilige Nachweis wird beim Zutritt kontrolliert.

Keine Reservierung mehr nötig

Eine Reservierung der Tickets im Vorfeld ist nicht erforderlich. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren gibt es keine Zugangsbeschränkungen mehr. Ab einem Alter von 15 Jahren muss allerdings ein Schüler- oder Personalausweis vorgezeigt werden. Bis zum Schwimmbecken muss eine medizinische oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Die neuen Aquafit-Kurse starten Ende April. Das Anmeldedatum für die neuen Kurse ist der 21. März. Ab 10 Uhr beginnt an diesem Montag der öffentliche Verkauf für die Aqua-Fitness-Kurse. Eine Anmeldung ist ausschließlich vor Ort an den Kassen möglich. Der Teilnahmebeitrag liegt je nach Anzahl der Kurseinheiten zwischen 48,30 und 80,10 Euro, zzgl. 5 Euro Pfand für die Kurskarte. Der Eintritt ins Bad ist in der Gebühr enthalten.

Die Öffnungszeiten des Panoramabads: montags, 14 bis 15.30 Uhr (Seniorenschwimmen), dienstags und freitags, 6 bis 7.45 Uhr (Frühschwimmen), dienstags und donnerstags, 16 bis 21.30 Uhr (öffentliches Schwimmen), freitags 14 bis 21.30 Uhr (öffentliches Schwimmen), samstags und sonntags, 10 bis 17.30 Uhr (öffentliches Schwimmen).

