Kamp-Lintfort: Ab in den Garten mit Hedda, Liv und Svea

Sie heißen Hedda, Liv oder Svea und sind nicht bei Ikea zu haben, sondern Silke Hellges Beitrag zur Landesgartenschau: handgenähte Gartenschürzen. Wobei diese Modelle definitiv nicht gedacht sind für die Männer fürs Grobe unter den Gartenwerklern. Für Axt und Spaten viel zu klein. Es sind eher Schürzlein, gedacht für ein Schüppchen und eine Rosenschere sowie „Handy, Schlüssel, Pflaster, Tempos“, ergänzt die Schöpferin der individuellen und praktischen Outdoor-Teile. Und vielleicht passt ja auch für die, die es brauchen, auch noch das Stickscherchen für den penibel gepflegten Rasen hinein.

Gefertigt hat Silke Hellge ihre Schürzen aus abgelegten Jeans. „Und sie glauben nicht, wieviel Arbeit es ist, eine Jeans ordentlich aufzutrennen“, erklärt die 54-Jährige, wie sie bei der Arbeit vorgeht. Klar, so Goldgräber-Buxen sind halt für die Ewigkeit gemacht. Schlaufen, Knöpfe und sogar die Label werden bei der Kamp-Lintforterin säuberlich entfernt, verwendet für die Schürzen wird das rückwärtige Stück samt Po-Taschen, die durch den aufgenähten, farbigen Stoff eine weitere Unterteilung beim Materialverstauen bieten. Karabinerhaken oder Schlüsselringe gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Auf die Idee mit den Gartenschürzen habe sie eine hobby-gärtnernde Freundin gebracht, nachdem Hellge auch schon Taschen aus den blau-verwaschenen Stoffen gezaubert hatte. Mangel an abgelegten Baumwoll-Beinkleidern scheint es nicht zu geben: Freunde, Bekannte und Kollegen durchforsteten mal den Kleiderschrank und da traten so einige alte Schätzchen zutage. Bei den farbigen Stoffen, die die Kamp-Lintforterin der Haltbarkeit wegen doppelt gelegt auf die Jeans-Stücke näht, dominieren natürlich florale Motive, mal klein, mal grob gemustert.

Wohin mit den Hosenbeinen?

Neun dieser Schürzen sind derzeit in der Mediathek zu sehen (noch bis 28. Februar), dazu gesellen sich zahlreiche Sachbücher rund um das Thema Nähen. Bleibt eine brennende Frage: Was passiert mit all den Hosenbeinen, die nun herrenlos geworden sind. Da hat Silke Hellge schon zusammen mit einer Freundin einen Plan, der nun auch für die Herren spannend werden könnte: Vielleicht bieten sich die halben Hosen ja für Knieschoner an, die dann mit einem Kissen ausgepolstert werden können – so für niedere Arbeiten im Garten.