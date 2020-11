Kamp-Lintfort: 80-Jähriger wird Opfer von Telefon-Betrügern

Dreiste Täter erbeuten in Kamp-Lintfort einen hohen fünfstelligen Betrag (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Über zwei Stunden telefoniert der Senior aus Kamp-Lintfort mit dem Täter. Am Ende ist eine Botin im Spiel, und der Schaden ist beträchtlich.

Ein 80-Jähriger aus Kamp-Lintfort ist am Dienstag Opfer von einem Betrüger geworden. Der Schaden ist beträchtlich, wie die Polizei berichtet.

Um 13.50 Uhr am Dienstag rief der Täter den Senior an. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und schilderte, dass der Sohn des Kamp-Lintforters einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und nun 72.000 Euro benötige. Der 80-Jährige telefonierte insgesamt zwei Stunden mit dem Anrufer und übergab schließlich einer Frau einen hohen fünfstelligen Eurobetrag an seiner Haustür aus. Der Anrufer hatte die Botin angekündigt. Erst danach wurde das Telefonat beendet.

Die Polizei liefert eine Beschreibung der Botin

Die Polizei beschreibt die Botin so: Ca. 170 cm groß, schlanke Figur, sprach akzentfreies Deutsch, dunkelblonde, kinnlange Haare. Sie trug eine helle Jacke, Jeanshose und war zu Fuß unterwegs. Die Kriminalpolizei ermittelt, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340 .

Die Polizei warnt: „Sprechen Sie unbedingt mit Ihren Angehörigen. Wer erschreckende oder sonderbare Anrufe erhält, sollte einfach auflegen. Im Zweifelsfall kann man sich an die Polizei unter 110 wenden. Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer der Polizei 110, eventuell auch mit einer Vorwahl, sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei.