Kamp-Lintfort: 8,8 Millionen Euro für neue Klassenräume

Kamp-Lintfort Das Schulzentrum Kamper Dreieck platzt aus allen Nähten: Wie die Stadt bis 2026 mehr Platz schaffen will. CDU fürchtet, dass Anbau nicht reicht.

Das Georg-Forster-Gymnasium und die Unesco-Schule in Kamp-Lintfort brauchen weiterhin mehr Platz: Für rund 8,8 Millionen Euro will die Stadt Kamp-Lintfort jetzt in den nächsten zwei Jahren neue Klassenräume und eine Lehrküche bauen.

Obwohl die erste Erweiterung des Schulzentrums Kamper Dreieck mit sechs Klassenräumen und drei Differenzierungsräumen gerade mal anderthalb Jahre her ist, gibt es weiter dringenden Platzbedarf: So fehlen dem Forster-Gymnasium nach der Rückkehr zu G9 weitere Klassenräume, die Unesco-Schule hat wegen des gestiegenen Inklusionsbedarfs ebenfalls Platznot. Aktuell besuchen etwa 2000 Schülerinnen und Schüler die beiden Schulen.

Anbau an den Nordflügel der Unesco-Schule

Für eine Erweiterung des Schulzentrums gibt es verschiedene Optionen. Beide Schulen sowie die Verwaltung favorisieren einen Anbau an den Nordflügel der Unesco-Schule mit 15 Klassenräumen und sechs dazugehörigen Differenzierungsräumen über drei Geschosse. Damit hätte die Unesco-Schule zusätzliche Inklusionsräume und das Forster-Gymnasium könnte die zentral gelegenen Räume im Mitteltrakt übernehmen.

Wir versuchen jetzt, das Raumdefizit zu beheben. Aber was ist in sechs Jahren? Ulrich Lewark, CDU

Weil in der Unesco-Schule mittlerweile auch das Fach Hauswirtschaft vermehrt nachgefragt und unterrichtet wird, benötigt die Gesamtschule außerdem eine zweite Lehrküche. Die könnte im zweiten Obergeschoss über der bereits vorhandenen Lehrküche gebaut werden. Die Planung für die Erweiterung soll im Sommer beginnen, der Baubeginn ist für den Sommer 2025 avisiert. Die Bauzeit schätzt die Stadt auf etwa anderthalb Jahre, sodass mit der Fertigstellung Ende 2026 zu rechnen ist.

Reicht die Erweiterung aus?

Die Politik segnete die Pläne in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport einstimmig ab. Die CDU-Fraktion meldete allerdings Zweifel an, ob angesichts der aktuellen Schülerzahlen in Grundschulen, der Zahl Kinder in den Kitas und Zuzügen in künftige neue Stadtquartiere die neuerliche Erweiterung ausreiche. „Wir versuchen jetzt, das Raumdefizit zu beheben. Aber was ist in sechs Jahren? Wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt schon an der Kante sind?“, fragte Ulrich Lewark. Keiner wolle sicherlich, dass Kinder aus Kamp-Lintfort dann auf weiterführende Schulen in den Nachbarstädten ausweichen müssten. „Hier wird nur ein existierendes Defizit beseitigt.“

Bedenken, die Dezernent Christoph Müllmann nicht teilen mochte: „Wir sehen das nicht so.“ Bislang sei die Stadt immer gut bedient gewesen, „auf Sicht zu fahren“ und bei entsprechendem Bedarf zu handeln. Das werde man sicherlich auch tun, wenn die Schülerzahlen in fünf oder sechs Jahren „wider Erwarten“ so hoch seien, dass der Platz am Schulzentrum nicht ausreiche, so Müllmann.

Mit der Entscheidung für die erneute Erweiterung des Schulzentrums muss allerdings eine weitere von beiden Schulen lange geforderte Baumaßnahme weiter nach hinten geschoben werden – der Neubau eines gemeinsamen Toilettentraktes.

