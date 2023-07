Kamp-Lintfort: 28 Pferde aus schlechter Haltung gerettet

Kamp-Lintfort. Auf zwei Höfen in Kamp-Lintfort wurden mehrere Pferde tierschutzwidrig gehalten. Hinweise von Bürgern führten zur Rettung von 28 Tieren.

Auf zwei Höfen in Kamp-Lintfort mussten Mitarbeitende der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Kreises Wesel am Mittwoch, 12. Juli, 28 Pferde sicherstellen. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Nähere Details zum Zustand der beschlagnahmten Tiere konnte die Pressestelle jedoch auch am Montagmorgen nicht geben. Einen Bericht des WDR, nach dem die Pferde teils eitrige Augen oder kaputte Zähne hätten und zum Teil unterernährt seien, bestätigte der Kreis nicht.

Am Freitag hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass Hinweise aus der Bevölkerung neben eigenen Recherchen ausschlaggebend für den Einsatz gewesen sind. Vor Ort bestätigte sich am Mittwoch, dass die Tiere größtenteils tierschutzwidrig gehalten worden sind.

Die Fachleute haben umgehend für eine sichere Unterbringung der Tiere gesorgt, schreibt der Kreis. Neben der Polizei hätten auch Mitarbeitende einer Viehhandlung den Einsatz unterstützt. Um weitere Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz einleiten und umsetzen zu können, sind noch weitere Ermittlungen notwendig. Über deren Stand will die Kreisverwaltung noch in dieser Woche informieren.

