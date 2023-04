Kamp-Lintfort: 25-Jährige verliert Kontrolle über ihr Auto

Themenbild: Polizei, Blaulicht, Rettungswagen, Krankenwagen am Freitag, 30.09.2016, in Witten . Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Kamp-Lintfort. Am Sonntag hat sich in Kamp-Lintfort ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau aus Alpen schwer verletzt wurde. Offiziell ist die Ursache ungeklärt.

Am Sonntag gegen 3.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Alpen mit einem Auto die Saalhoffer Straße in Richtung Alpen. In Höhe des Heidecker Wegs verlor die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Die Frau verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Nach eigenen Angaben sei die 25-Jährige einem Tier ausgewichen, teilt die Polizei mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, so dass ein Arzt im Krankenhaus der Frau eine Blutprobe entnahm. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

