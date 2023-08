Kamp-Lintfort: 17-Jähriger gibt Polizisten einen Kopfstoß

Kamp-Lintfort. Vorfall in Kamp-Lintfort: Der jugendliche Randalierer könnte unter Drogeneinfluss gestanden haben – nicht die einzige Festnahme am Mittwoch.

Erneut ist ein Polizeibeamter (23) bei einem Einsatz verletzt worden. Ein 17-Jähriger, der laut Polizei vermutlich unter Drogeneinfluss stand, hatte am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in Kamp-Lintfort zunächst Widerstand geleistet, er schlug nach den Beamten. Die Polizei musste Tränengas einsetzen und nahm den jungen Mann nach einem Fluchtversuch in Gewahrsam. Bei der Einlieferung in das Gewahrsam bedrohte der 17-Jährige die Beamten und versetzte einem der Polizisten einen Kopfstoß. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig.

Zeitgleich hatten hatten Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch vor allem bestimmte Jugendgruppen und mögliche Rauschgiftkriminalität im Bereich von Schulen kontrolliert. Die Bilanz des Einsatzes: Zwei Festnahmen, sieben Strafanzeigen, sechs Sicherstellungen (unter anderem Betäubungsmittel), fünf Platzverweise, eine Blutprobe, drei Verwarnungsgelder, drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, zwei Berichte und eine Sicherheitsleistung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland