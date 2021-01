Kamp-Lintfort: 17-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Kamp-Lintfort Die junge Frau aus Moers stieß mit ihrem Leichtkraftrad mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammen. Beide mussten ins Krankenhaus.

Eine 17-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus Moers ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Gegen 7.15 Uhr stieß sie im Kreuzungsbereich Moerser Straße/Rheinstraße mit dem Wagen einer 23-jährigen Kamp-Lintforterin zusammen.

Mehr Nachrichten aus Kamp-Lintfort, Moers und Neukirchen-Vluyn lesen Sie hier

Bei dem Unfall verletzte sich die 17-Jährige so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Moerser Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Auch sie brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Leichtkrafträder sind kleine Motorräder mit einem Hubraum von 50 bis 125 Kubikmeter. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei die Moerser Straße teilweise komplett sperren.