Kamp-Lintfort: 140 Apple Geräte aus Grundschule gestohlen

Kamp-Lintfort. Unbekannte haben während der Ferien 140 Apple Pencil Geräte aus einer Grundschule geklaut. Das fiel am letzten Ferientag auf. Schaden ist hoch.

Diebe haben offensichtlich die Ferien genutzt. Am Freitag, dem letzten Ferientag wurde in einer Kamp-Lintforter Grundschule der Diebstahl von 140 Apple Pencil Geräten festgestellt. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Der Schaden ist beträchtlich

Die Computer waren während der schulfreien Zeit im Keller gelagert. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf einen „mittleren fünfstelligen Bereich“. Die Polizei bittet Zeugen, sich für Hinweise unter der Telefonnummer 02842/934-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

