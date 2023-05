Kamp-Lintfort: 140.845 Euro für Vereine - wer profitiert

Kamp-Lintfort. Insgesamt 140.845 Euro: 17 Kamp-Lintforter Vereine freuten sich über die Ausschüttung aus den beiden bestehenden Sparkassen-Stiftungen.

Über eine Zusage von Fördermitteln und die Ausschüttung von insgesamt 140.845 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro) aus den beiden bestehenden Sparkassen-Stiftungen für Kamp-Lintfort freuten sich im vergangenen Jahr 17 Kamp-Lintforter Vereine. Aus den Erträgen der Sparkasse Duisburg-Stiftung und der Stiftung „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“ wurden so wieder gemeinnützige Projekte unterstützt und die Vereine vor Ort aktiv gefördert.

Beide Stiftungen erreichen aktuell ein Stiftungsvermögen in Höhe von 5,7 Mio. Euro. 2022 wurde das Stiftungskapital der Stiftung „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“ um 262.500 Euro aufgestockt. Für die Sparkasse Duisburg-Stiftung wurde zusätzlich eine Sonderspende von 1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, 105.000 Euro davon stehen für gemeinnützige Projekte in Kamp-Lintfort zur Verfügung. Zur Präsentation der Förderprojekte des Jahres 2022 hat der Sportverein Alemannia Kamp e.V. die Sparkasse Duisburg, Spendenempfänger und Medienvertreter in ihrem Tennisclub empfangen. Dort präsentierte die Sparkasse Duisburg, stellvertretend für alle Spendenempfänger aus dem vergangenen Jahr, fünf geförderte Projekte im Detail.

Neue Ballwurfmaschine für Allemannia Kamp

Im Zuge einer Neuausrichtung der Tennisabteilung verzeichnet der Verein Alemannia Kamp einen Mitgliederzuwachs im Kinder- und Jugendbereich. Um die Trainer bei der erhöhten Anzahl an Trainingsteilnehmern zu unterstützen und anspruchsvolle und effektive Trainingseinheiten gewährleisten zu können, konnte der Verein mit einer Förderung für die Anschaffung einer Ballwurfmaschine finanziell unterstützt werden. Über die Sparkasse Duisburg-Stiftung wurde der Kauf mit 4.000 Euro unterstützt.

Im Rahmen des Projekts „Licht an!“ der Freunde und Förderer der Ernst-Reuter-Schule Kamp-Lintfort e.V. konnte mit einer Förderung von 11.000 Euro aus der Kamp-Lintfort-Stiftung die bestehende Bühne der Schule mit Lichttechnik erweitert werden. Durch neue Spots und Lichteffekte können die künstlerischen Ergebnisse aus dem Kultur-Workshop für Schulkinder lebendig präsentiert werden.

Außenanlage und Spielplatz von Kamp-Lintforter Kindergarten finanziell gefördert

Auch der Elterninitiativkindergarten Spatzennest e.V. wurde mit 15.000 Euro aus der „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“-Stiftung bei der Neugestaltung der Außenanlage und des Spielplatzes finanziell gefördert. Dadurch konnte der Verein neue Spielgeräte aufstellen, durch die die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden.

Die Cheerleader-Abteilung des Post-Sportvereins Kamp-Lintfort e.V. erhielt 4.800 Euro aus der Sparkasse Duisburg-Stiftung für die Anschaffung einer Airtrack-Bahn. Diese luftgefüllte Matte hilft dabei, Salti, Sprünge und Flickflacks gelenkschonend einzuüben. 2.000 Euro bekam der PBC Joker Kamp-Lintfort e.V. aus der Sparkasse Duisburg-Stiftung. Mit Hilfe der Förderung konnte der Verein den Neubezug der Billardtische neue Kugelsätze finanzieren.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland