Kalisto Kamp-Lintfort: Tolle Neuheiten - auch für Erwachsene

Im Kalisto in Kamp-Lintfort gibt es einiges zu entdecken.

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Spiel- und Tieroase hat neue Attraktionen für Gäste zu bieten. Warum sich der Besuch für Kinder und auch für Eltern lohnt.

Ab an den Kamp-Lintforter Strand: Den gibt es im Kalisto zu entdecken. Der Beachbereich ist brandneu. Auch ansonsten gibt es in den Sommerferien in der Kamp-Lintforter Spiel- und Tieroase einiges zu entdecken. Hier muss niemand Langeweile haben.

Der Wasser- und Matschspielplatz ist wieder in Betrieb. Erst vor kurzem wurde der neue Beachbereich im vorderen Teil des Tierparks fertiggestellt und erfreut sich bereits jetzt großer Beliebtheit. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Hier wird, ähnlich wie beim bereits vorhandenen Beachbereich im hinteren Teil des Parks, eine große Sandfläche mit zahlreichen Sitzgelegenheiten geboten. Zusätzlich sind viele Spielmöglichkeiten dort zu finden. Für die nötige Abkühlung an warmen Sommertagen sorgen der Wasser- und Matschspielplatz sowie eine große Auswahl verschiedenster Eisspezialitäten. Übrigens: Für Erwachsene bietet der Tierpark jetzt auch Cocktails an.

Das Ferienprogramm ist heiß begehrt

Die Plätze für das heiß begehrte Ferienprogramm waren auch in diesem Jahr leider wieder schnell belegt. Wer jedoch noch nach einem Event für die Ferien sucht, wird auf der Homepage des Tierparks (www.kalisto-tierpark.de) bestimmt noch fündig, heißt es vonseiten des Kalisto.

So gibt es zum Beispiel für die Erwachsenen die Erdmännchenführung, bei der man die Tiere hautnah erleben kann. Für die gesamte Familie ist die Alpakawanderung durch den idyllischen Zechenpark bestimmt ein außergewöhnliches Ereignis. Zusätzlich kann man täglich zusehen, wenn die Hühner um 14.30 Uhr und die Erdmännchen um 15 Uhr gefüttert werden oder die Alpakas um etwa 13.30 Uhr zum Grasen auf die Wiese können.

Wer leider zuhause bleiben muss

In diesem Jahr gibt es auch tierische Neuheiten im Tierpark zu entdecken. Eine aufregende Neuerung ist die im Frühling eröffnete Erlebnisvoliere, die Besuchern ein interaktives und faszinierendes Erlebnis bietet. Dort können verschiedene Sitticharten aus nächster Nähe beobachtet und sogar gefüttert werden. Außerdem gibt es auch Zuwachs bei den Deutschen Riesen Kaninchen.

In den Sommerferien hat der Tierpark täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gastronomie ist ab 11 geöffnet. Ein Tagesticket kostet 4,50 Euro ab einem Alter von 4 Jahren. Es gibt auch Jahreskarten zu erwerben für 45 Euro ab einem Alter von 4 Jahren, bei einer Verlängerung kostet die Jahreskarte nur noch 35 Euro. Der Besuch des Kalisto ist barrierefrei. Wer weitere Hilfe braucht, kann die Kalisto-Mitarbeiter ansprechen. Parkplätze gibt es reichlich an der Friedrich-Heinrich-Allee (ehemaliger Laga-Parkplatz).

Bitte beachten: Im Tierpark sind Hunde leider nicht willkommen.

