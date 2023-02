Kamp-Lintfort Kalisto in Kamp-Lintfort: Ein Tag nur für die Tierpaten

Kamp-Lintfort. Der Kamp-Lintforter Tierpark bereitet zwei Stunden Programm für seine Tierpaten vor. Das Datum für den Start des nächsten Projekts steht.

Der Kalisto-Tierpark in Kamp-Lintfort lädt auch in diesem Jahr seine zahlreichen Tierpaten zum zweiten offiziellen Patentag am Donnerstag, 9. März, ein. Zusätzlich richtet der Tierpark für seine Sponsoren einen Sommelier- Abend am 16. Februar aus.

Um den Tierpaten für ihre Unterstützung zu danken, veranstaltet der Kalisto-Tierpark auch in diesem Jahr wieder einen Patentag. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und wird etwa zwei Stunden Programm bieten. Die Paten haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihrem Patentier besonders nah zu sein und interessante Fakten und Geschichten zu erfahren.

Für die Tierpaten ist die Veranstaltung kostenlos, Begleitpersonen können für fünf Euro ebenfalls daran teilnehmen. Kinder unter sechs Jahren nehmen kostenlos teil. Die Veranstaltung ist nur für die Tierpaten und deren Begleitpersonen gedacht, sodass ein privates Treffen zwischen Pate und Patentier stattfinden kann. Die Einladungen wurden per Mail verschickt, wer Pate ist, aber keine Einladung erhalten hat, möge sich an den Tierpark wenden.

Der Tierpark freut sich sehr darüber, dass auch schon einige Patenschaften für die Wellensittiche eingegangen sind. Die Erlebnisvoliere wird am 24. März offiziell zum zweiten Geburtstag eröffnet. Tierpatenschaften können auf der Webseite unter der Rubrik „So kann ich mitmachen“ abgeschlossen werden. Wer noch bis zum 22. Februar eine Patenschaft abschließt, kann noch in diesem Jahr am Patentag teilnehmen.

