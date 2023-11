Kalisto in Kamp-Lintfort: Das sind die Aktionen im Advent

Im Kalisto in Kamp-Lintfort wird es besinnlich in der Adventszeit

Kamp-Lintfort. Der Tierpark Kalisto bietet in der Adventszeit Lebkuchenhausbasteln, Wintergrillen und vieles mehr an. Alle Infos zu Terminen und den Preisen.

Auch in diesem Jahr stehen wieder besinnliche Aktionen für die bevorstehende Weihnachtszeit im Kalisto auf dem Programm. Neben dem begehrten Lebkuchenhausbasteln sind auch einige neue Aktionen für Groß und Klein dabei.

Den Auftakt macht das Wintergrillen am 27. November. Von 17 bis 21 Uhr gibt es Würstchen, Nacken und andere Köstlichkeiten auf dem Tierparkgelände zu genießen.

Am 2. und 3. Dezember können Kinder ihre Kreativität beim Lebkuchenhausbasteln entfalten und die Ergebnisse stolz mit nach Hause nehmen. Das Lebkuchenhausbasteln kostet 29 Euro pro Person und wird stündlich zwischen 13 und 16 Uhr angeboten.

Der Nikolaus kommt zum Kalisto

Der Nikolaus wird am 9. Dezember zwischen 11 und 15 Uhr im Kalisto sein und kleine Geschenke verteilen.

Wer schon immer sein eigenes Badesalz herstellen wollte, findet am 9. und 10. Dezember einen perfekten Workshop dafür im Kalisto. Der Workshop wird stündlich zwischen 13 und 16 Uhr angeboten und kostet 15 Euro pro Person.

Am 16. Dezember können Tierparkbesucher ein tierisches Weihnachtsfoto von sich schießen lassen. Dies ist im Zeitraum von 13 bis 16 Uhr gegen eine Spende von 5 Euro möglich. Windlichtergestalten steht am 16. und 17. Dezember auf dem Programm. Die Veranstaltung wird stündlich von 13 bis 16 Uhr für 15 Euro angeboten.

Bei der Buchung für das Lebkuchenhausbasteln, Badesalzherstellen und Windlichtgestalten ist der Eintritt für ein Kind und einen Erwachsenen für den Tierpark enthalten. Kinder unter 5 Jahren nehmen bitte in Begleitung eines Erwachsenen teil. Anmeldungen jeweils per Mail erforderlich an: presse@kalisto-tierpark.de.

Zusätzlich zu den Aktionen wird jeden Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr Stockbrot gebacken.

Im Kalisto gibt es auch Geschenke

Dass es im Kalisto auch einige Geschenkideen gibt, darauf weist der Tierpark hin. Da gibt es Geschenkartikel wie Plüschtiere, Warmies oder den originalen Kalisto-Wein, aber auch Gutscheinkarten, die zum Beispiel für die Alpakawanderung über das Zechengelände, die Erdmännchenführung oder für ein Frühstück eingelöst werden können. Übrigens: Die Erdmännchenführungen können bei jedem Wetter stattfinden. Die possierlichen Tierchen haben auch ein Innengehege.

Weiter weist der Kalisto jetzt schon auf die Öffnungszeiten an den Feiertagen hin: Heiligabend (24. Dezember): 10 bis 13 Uhr; 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember): 10 bis 17 Uhr; 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember): 10 bis 17 Uhr; Silvester (31. Dezember): 10 bis 13 Uhr; Neujahr (1. Januar): 10 bis 17 Uhr. Tickets: 4,50 Euro ab einem Alter von 4 Jahren, Jahreskarten kosten 45 Euro ab einem Alter von 4 Jahren bei der Erstanschaffung, die Verlängerung kostet 35 Euro. Die Tier- und Spieloase hat die offizielle Adresse Ringstr. 200, Kamp-Lintfort.

Besucher sollten allerdings auf dem großen Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee ihr Auto abstellen (ehemaliger Laga-Parkplatz).

