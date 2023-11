Fotografie Kalender 2024: So sieht Strukturwandel in Kamp-Lintfort aus

Kamp-Lintfort/Moers. Der Moerser Walter J. Richtsteig findet, dass Kamp-Lintfort sich zum Positiven verändert hat. Das ist sein Blick auf seine ehemalige Heimat.

Das ist sicherlich eines der schönsten Komplimente, die Walter J. Richtsteig seiner ehemaligen Heimatstadt aktuell machen kann: „Für mich ist Kamp-Lintfort die Stadt in der Region mit den meisten Veränderungen hin zum Positiven in den letzten Jahren.“ Genau dieser Stadt- und Strukturwandel hat den ehemaligen Architekten vor fünf Jahren dazu inspiriert, einen Kalender aufzulegen: „Kamp-Lintfort – eine Stadt erfindet sich neu“ lautet der Titel seines im Calvendo-Verlag erschienenen Werkes, das auch für 2024 zu haben ist.

Richtsteig, der heute mit seiner Frau in Moers lebt, ist in Kamp-Lintfort groß geworden, wuchs nahe der Zeche auf. Schon als Kind kam er über seinen Vater mit der Fotografie in Berührung. Von seinem Taschengeld kaufte er sich über Ratenzahlung eine gebrauchte Zeiss Ikon KB, lernte in der Dunkelkammer Filme zu entwickeln und Fotos zu vergrößern. Sein erstes selbst verdientes Geld investierte er in eine Spiegelreflexkamera.

Ein etwas anderer Blick auf die Hochschule Rhein-Waal als Dezember-Motiv. Foto: Walter J. Richtsteig

Als Architekt leitet er später über 30 Jahre lang das Hochbauamt in Neukirchen-Vluyn. Das Hobby Fotografie begleitet ihn stets – vor allem auf Reisen. Sein Faible für Architektur spiegelt sich in seinen Fotos wieder. „Ich möchte keine ,typischen’ Kalenderbilder machen“, sagt der 83-Jährige über seine Arbeit. „Ich habe grafische Ansprüche. Mich interessieren Proportionen, eine ansprechende Linienführung und besondere Details.“

Fördertürme, Laga und Lehrstollen

Das zeigt auch die Fotoauswahl seines Kamp-Lintfort-Kalenders: Natürlich findet man auch hier die beiden Fördertürme im Zechenpark, aber bei Richtsteig mogelt sich raffiniert ein dritter Lulatsch ins Bild…Und wenn er die markante Giebelfront der Christuskirche in Szene setzt, dann mit ihrem efeubewachsenen Giebel-Zwilling an der Seite. Zu sehen sind aber auch Altsiedlung, Pappelsee, Terrassengarten, das Rathaus, ein Blick auf den Lehrstollen am Schirrhof oder drei Motive der Landesgartenschau 2020. Das sei für Kamp-Lintfort ein so wichtiges Ereignis gewesen, dass er den in seiner Ursprungsform 2018 entstandenen Kalender für 2021 mit eben jenen drei Motiven neu bestückt habe, so Richtsteig.

42 verschiedene Kalender hat er in den letzten zehn Jahren für den Calvendo-Verlag entworfen, 30 davon sind immer noch im Verkauf. Der meistverkaufte ist einer mit Motiven der Insel Elba, viele der anderen Kalender zeigen Fotografien aus Italien, dem Lieblings-Reiseziel Richtstegs.

Mit seiner Kamera war er aber auch in Duisburg oder im Altkreis Moers unterwegs. Mit den Kalendern lasse sich nicht wirklich viel Geld verdienen, so Richtsteig: „Es ist halt ein Hobby.“ Genauso übrigens wie die Klassische Musik, die ihn dann doch immer wieder in die alte Heimat Kamp-Lintfort lockt – zu den Kammermusikabenden...

Den Kamp-Lintfort-Kalender 2024 (Calvendo-Verlag) gibt es in A5, A4, A3, A2 und A2 Premium über den Buchhandel oder online. Infos: www.walter-j-richtsteig.de

