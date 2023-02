Kabarettist Hagen Rether in Moers: Hier gibt es Karten

Moers. Hagen Rether ist mit seinem Programm „Liebe“ zu Gast in der Enni-Eventhalle in Moers. Besucher erwartet kein klassisches Kabarett.

Am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, ist Hagen Rether mit seinem Programm „Liebe“ in der Enni-Eventhalle in Moers zu Gast. Die Vorstellung musste wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben werden. Es ist kein klassisches Kabarett, was Hagen Rether seinem Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. Der Kabarettist verweigert die Verengung komplexer Zusammenhänge und Absurditäten auf bloße Pointen. Auch das Schlachten von Sündenböcken und das satirische Verfeuern der üblichen medialen Strohmänner sind nicht seine Sache. Tickets gibt es unter www.bollwerk107.de und im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof in Moers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland