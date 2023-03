Kabarett-Abo in Kamp-Lintfort: Diese Stars treten auf

Kamp-Lintfort. Fünf mal lachen bis der Arzt kommt: Die Termine für die Kabarettabende in der Stadthalle Kamp-Lintfort am besten schon mal vormerken.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause startet das Kabarettabo in die vierte Saison. Wieder geben sich namhafte Kabarettgrößen in der Stadthalle die Klinke in die Hand: Am Donnerstag, 2. November nimmt Dave Davis mit seinem neuen Soloprogramm „Live is live“ seine Gäste mit auf eine wilde und kurzweilige Reise in die faszinierende Welt des Projekts „Leben“. „Das Leben ist ein herausforderndes Werkstück, das jeder mit Humor als treibende Kraft in ein einmaliges Meisterstück verwandeln kann“, sagt der zweifache Gewinner des Prix-Pantheon und Träger des Deutschen Comedypreises.

Am Samstag, 18. November, gibt es wieder Thekentratsch. „Vom Leben verwöhnt!“, das sind die Becker, Madame 1000 Volt ohne Schaltschutzsicherung und Frau Sierp, anthropologisches Trockengesteck der Emotionen, ganz sicher nicht. Wer die beiden kennt, weiß, dass es immer einen oder mehrere Wege gibt, sich in der Welt der hoffnungslos Gescheiterten einen festen ersten Platz zu sichern. Die beiden Damen biegen sich ungeniert, jede auf ihre Art und Weise, ihr Leben zurecht.

Christian Ehring macht Ernst mit dem Spaß. Foto: Harlad Kirsch

Lioba Albus „MIA – eine Weltmacht mit drei Buchstaben“ ist terminiert für Samstag, 20. Januar 2024. Die Welt besteht aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen, Königinnen und Königen! Jeder hält sich für gebildet und ist oft nichts weiter als eingebildet. In gewohnter Nonchalance holt sie arrogante Zeitgenossen vom hohen Ross und setzt sie auf das Kindertöpfchen, auf das sie gehören.

Von „extra3“ auf die Bühne

Christian Ehring ist bekannt als Moderator von „extra3“ und als Sidekick von Oliver Welke in der „heute-show“, kommt am Freitag, 9. Februar, in die Stadt. Wer ihn live erlebt, kann überdies einen ausgesprochen vielseitigen und sensiblen Bühnenkünstler kennenlernen. Sein neues Solo heißt: „Stand jetzt“. Kann man angesichts von Krieg und Katastrophe, von Inflation und Doppelwumms überhaupt noch lachen? Christian Ehring sagt: Man muss. Er stellt sich seinen Ängsten und redet Klartext.

Carmela de Feo. Foto: harald hoffmann / Harald Hoffmann

Am Freitag, 22. März, beschließt Carmela de Feo das Abo-Programm mit „Groß, blond, erfolgreich“. Mit schwarzem Haarhäubchen und biederem Fräulein-Rottenmeier-Gouvernanten-Graufrack hat sie 1a Wiedererkennungswert. Und auch was die Instrumentenwahl betrifft, ist die Akkordeonistin auffallend konkurrenzfrei.

