Jusos in Neukirchen-Vluyn sammeln Lebensmittel für die Tafel

Neukirchen-Vluyn. Die Jusos in Neukirchen-Vluyn bitten einen Einkaufstag lang an einem Supermarkt um Lebensmittel-Spenden für die Tafel – mit großem Erfolg.

Die Jungsozialisten haben am Samstag – mit Unterstützung ihrer „Mutter“ SPD – wieder Spenden für die Neukirchen-Vluyner Tafel gesammelt. Während des ganzen Tages standen sie am Edeka-Markt in Vluyn. In der Ankündigung ihrer Aktion hatten sie die Kundinnen und Kunden gebeten, ein paar Teile über den eigenen Bedarf hinaus in ihre die Einkaufswagen zu legen und sie ihnen – nach dem Bezahlen – für die Kunden der Tafel zu überlassen.

Der Aufruf zeigte Wirkung. Exakt 1758 Kilogramm vor allem an Lebensmitteln kamen zusammen, berichtet Marco Jakob, der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation. Gespendet wurden beispielsweise Nudeln, Konserven und Süßigkeiten, aber auch Zucker, Milch, Mandarinen und Kartoffeln. Alles wurde mit einem herzlichen Dankeschön an die Unterstützer an die Neukirchen-Vluyner Tafel weitergereicht.

Die Lebensmittelsammlung am Supermarkt am Samstag war nicht die erste ihrer Art, sondern bereits die elfte. Obwohl dabei die aktuell geltenden Corona-Beschränkungen einzuhalten waren, war sie einmal mehr erfolgreich. „Gerade in dieser Krisenzeit, in der viele Menschen ihre Arbeit verloren haben oder nur Kurzarbeit verrichten, ist die Nachfrage bei den Tafeln in Deutschland enorm gestiegen“, weiß Marco Jakob zu berichten. „Die Jusos freuen sich darüber, mit der Aktion einen Beitrag für bedürftige Menschen geleistet zu haben.“

Die Tafel hatte im Frühjahr zeitweise schließen müssen, um die überwiegend älteren Helfer vor einer Infektion zu schützen. Inzwischen hat sie ein System entwickelt, mit dem die Waren kontaktfrei übergeben werden können.