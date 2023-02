Junges Schlosstheater Moers: Das passiert im neuen Stück

Moers. Das Junge Schlosstheater Moers bereitet seine neue Premiere vor. Das Ensemble von Kathrin Leneke ist gewachsen, die jüngste Akteurin ist erst 14.

Ein Klassiker der Weltliteratur und eine berühmte Krimikomödie: Das sind nicht die schlechtesten Zutaten für die neue Produktion des Jungen Schlosstheaters Moers. „Die Räuber der Herzen“ hat am kommenden Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr im Schlosstheater-Studio am Kastell Premiere.

Gemischt hat diese Zutaten der 1987 in Berlin geborene Dramatiker Bonn Park in seinem gleichnamigen Stück. Darin finden sich Elemente von Schillers „Die Räuber“ (1781) und dem Kinohit „Ocean’s Eleven“ (2001) von Regisseur Steven Soderbergh. „Aber bitte nicht zu viel Schiller erwarten“, ordnet Kathrin Leneke, Leiterin des Jungen Schlosstheaters ein.

Sie hat das Stück für die Bühne im Studio inszeniert, zuvor dem Ensemble vorgeschlagen und kündigt „ruhige Passagen, wildere Szenen und kleine Überraschungen“ an. So spielen etwa ein Zaubertrick und ein Video eine Rolle. Wer mag, könne in der Inszenierung auch eine Kritik am nachlässigen Umgang mit dem Klimawandel erkennen. So entstehe die Frage, ob der Raub aus dem Casino auch der Raub der Zukunft für die jüngere Generation sein kann.

„Die Räuber der Herzen“ handelt vom Überfall auf ein Casino. Interessant: Das Casino gehört dem Vater von Karl Ozean (im Film: Danny Ocean). Bevor es soweit ist, wird der Überfall akribisch geplant, mit für Ganoven eher untypischem Ehrenkodex: respektvolles Miteinander und flache Hierarchien am Arbeitsplatz, also beim Überfall. Ob das funktioniert, was mit der Beute passiert und welche Rolle die bühnenerprobte Badewanne spielt: Die Auflösung folgt bei der Premiere.

Theaterpädagogin Kathrin Leneke ist seit drei Jahren beim Schlosstheater Moers. Sie leitet das Junge Schlosstheater. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auf der Bühne stehen Hendrik Eller, Farahs Emami, Helge Gebel, Sven Hamacher, Simon Lemmer, Olivia Nowik, Nele Spettmann, Noel Telizin, Michel Kleine Vennekate und Lissy Zerban. Vier von ihnen sind neu zum Ensemble gestoßen, zum Beispiel Nele Spettmann (14). Sie spielt im Wechsel mit Michel Kleine Vennekate den Vater von Karl Ozean und sagt: „Wir wurden aufgenommen wie Freunde, die Proben haben großen Spaß gemacht.“ Hendrik Eller (18) spielt einen der Räuber: „Wir haben schnell ins Ensemble gefunden, das Stück lässt auch Raum für unsere Ideen.“

Die Premiere am Freitag ist ausverkauft, für die Aufführung am Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr gibt es noch wenige Karten auf www.schlosstheater-moers.de. Die Inszenierung wird dann bei den Penguin’s Days (3. bis 16. März) gezeigt, weitere Termine sind wegen der großen Nachfrage im Mai geplant.

