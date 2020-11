Junger Polizist wird bei Einsatz in Kamp-Lintfort verletzt

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort fährt die Polizei zu einem Einsatz in die Schlägelstraße. Als der Mann mit auf die Wache soll, sträubt er sich – mit Folgen.

Ein junger Polizeibeamter ist am Freitagabend bei einem Einsatz in Kamp-Lintfort verletzt worden. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag. Der 31-Jährige war bei einem Einsatz an der Schlägelstraße bei einer Auseinandersetzung mit einem Kamp-Lintforter (29) leicht verletzt worden.

Der Kamp-Lintforter hatte zuvor mehrfach grundlos Notrufnummern angerufen, danach kam es zum dem Polizeieinsatz. Der Mann sträubte sich bei der Auseinandersetzung dagegen, zur Wache mitgenommen zu werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.