Junge Moerser BMX-Fahrer setzen sich für ihre Strecke ein

Moers. Maxi Feldmann hat an den Moerser Bürgermeister geschrieben. Plötzlich war die BMX-Bahn weg. Also haben er und seine Freunde etwas unternommen.

Welches Kind hat schon den Mut, einen Beschwerdebrief gleich an den Bürgermeister zu richten? Maximilian (Maxi) Feldmann hatte ihn. Der Neunjährige kam im Winter zu der altbekannten BMX-Bahn, die die Kinder sich im Lauf der Zeit auf der Fläche Im Angerfeld gebaut hatten – und plötzlich war dort alles planiert. „Mein Sohn war völlig fertig“, schildert Mutter Susanne Feldmann. Ihren Vorschlag, Bürgermeister Christoph Fleischhauer zu schreiben, habe der Sohn dann mit etwas mütterlicher Hilfe spontan umgesetzt.

Der Brief schlug Wellen im Rathaus: „Der Bürgermeister hat nett geantwortet“, berichtet die Mutter. Später diskutierten dann auch die Politiker über die Sache und entschieden, dass das Kinder- und Jugendbüro den Bedarf für eine neue BMX-Bahn vor Ort ermitteln solle.

Nun sitzen die vielen Kinder, die sich regelmäßig an der Crossbahn Im Angerfeld getroffen hatten, auf Bänken mit Filzstiften und Knete und zeigen, wie das neue Gelände aussehen sollte. Den Aufruf dazu erließ das Kinder- und Jugendbüro.

Der Ort für die BMX-Bahn

Und hier, an der Ecke Im Felde/Hinter dem Acker, gibt es einen alten ausgedienten Fußballplatz; ein idealer Ort für die neue Bahn.

Das finden auch die vielen Eltern, die zum Ortstermin zusammengekommen sind. Dass es im Stadtpark nahe dem Solimare ebenfalls eine BMX-Bahn gebe, sei bekannt, erläutert Susanne Feldmann. „Unsere Kinder sind aber noch zu jung, um quer durch die Stadt zu fahren.“

Tom Schmitz (17), der zusammen mit Leon Keßler (26) die Stadt bei der Planung solcher Crossbahnen berät: „Wir haben das neue Gelände hier abgeschritten. Es eignet sich gut fürs BMX-und auch fürs Mountainbike-Fahren.“

Maxi freut sich über das, was er ins Rollen gebracht hat. „Ich war so sauer, als unsere schöne Bahn plötzlich weg war“, erzählt er. Vor allem die Tricks und die Hügel findet er am BMX-Fahren so toll: „Da kann man mit dem Rad auch springen!“

Schon mit fünf Jahren habe er ein BMX-Rad bekommen. Susanne Feldmann ergänzt: „Er hat nicht locker gelassen.“ Ähnliches schildern Jutta und Sandro Tönnißen: „Unsere Kinder sind sieben und neun, und sie leiben den Sport über alles“, erzählt der Vater. „Sie tragen aber einen speziellen Helm beim Fahren.“

Die Vorgeschichte zur BMX-Bahn

Zur Vorgeschichte: „Die alte BMX-Bahn musste weichen, weil die Stadt an gleicher Stelle Im Angerfeld im Lauf des Jahres einen ganz neuen Spielplatz bauen wird“, berichtet Mark Bochnig-Mathieu.

Wie hoch die Kosten für den neuen Platz seien, könne man noch nicht sagen, erläutert Lena Brandau als Leiterin der Kinder- und Jugendbüros. „Das hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem muss die Erde dafür beprobt und schadstofffrei sein.“ Als wahrscheinlicher Baubeginn für den neuen BMX-Platz sei der kommende Herbst angepeilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland