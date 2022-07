Junge Bläserphilharmonie NRW spielt Konzert in Moers

Einige der Musiker der Junge Bläserphilharmonie NRW: Am 3. September sind sie in Moers.

Moers. Im Rahmen von „Moers klingt“ spielt die Junge Bläserphilharmonie NRW ein Konzert in der Enni-Eventhalle. Der Titel des Programms: „Fast & Furios“.

Die Musik von James Barnes, John Mackey, David Gillingham und Alfred Reed ist zwar immer ein Garant für virtuosen Glanz, für das Programm „Fast & Furios“ gehen die Musikerinnen und Musiker der Jungen Bläserphilharmonie (JBP) NRW aber so richtig in die Vollen. Am 21. August beginnen sie ihren wilden Ritt durch das Repertoire für Sinfonische Blasorchester, der das Orchester auch nach Moers führen wird. Am 3. September gastieren sie im Rahmen der Festwoche „Moers klingt“ in der Enni-Eventhalle.

Die rhythmisch ausgefeilte Ouvertüre des US-Amerikaners James Barnes aus dem Jahr 1992 macht den Start der Konzerte. Barnes gilt als einer der führenden amerikanischen Komponisten für Blasorchester und hat für seine Werke zahlreiche begehrte Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. Die Junge Bläserphilharmonie NRW hat deshalb auch immer wieder Stücke des Amerikaners im Programm.

Bocholter spielt Solopart während des Konzertes der Jungen Bläserphilharmonie NRW

Neuland betritt das Orchester mit dem furiosen Solokonzert für Sopransaxophon und Bläserensemble des jungen Amerikaners John Mackey, dessen Werke von einer gehörigen Ladung Energie geprägt sind. Das Solokonzert wurde 2007 von der Bläsersinfonie in Dallas uraufgeführt und bejubelt. Bei dem aus Bocholt stammenden Saxophonisten Lukas Stappenbeck ist der Solopart in besten Händen.

Etwas ganz Besonderes bekommt das Publikum im zweiten Konzertteil zu hören. Da erklingt nämlich die von Alexander Reuber komponierte Trailermusik zum neuen Image-Video des Ensembles. Die Junge Bläserphilharmonie hat den Komponisten mit diesem Werk beauftragt und er hat es dem Orchester buchstäblich auf den Leib geschrieben. Passend zur Musik entsteht während der Produktionsphase ein neuer Trailer für die JBP. Mit expressiver Kraft geht es weiter, denn der Komponist David Gillingham ist in der Musikwelt für emotionale Extreme bekannt und seine Stücke gelten als wahre Publikumsmagnete. „With Heart and Voice“ ist ein perfektes Beispiel für Gillinghams Meisterschaft und für die Kunst, durch Musik die unterschiedlichsten Gefühle zu erwecken.

Name des Programms: „Fast & Furious“

Zum Abschluss des zurecht als „Fast & Furios“ betitelten Konzertprogramms erklingt dann auch noch Alfred Reeds „Fourth Symphony“. Das Stück des großen amerikanischen Komponisten hat drei Teile und ist an Vielfarbigkeit kaum zu überbieten. Mal wandert das Orchester durch lyrische, mal durch schwungvoll-perkussive Passagen, um mit einer wilden Tarantella zum großen Finale zu kommen. Die künstlerische Leitung des Projektes hat Timor Chadik, der die Konzerte nicht nur dirigieren, sondern auch moderieren wird.

