Neukirchen-Vluyn. An der Gesamtschule laufen die Proben für die Aufführung „Endlich! Philharmonie“. Bis Freitag gibt es Tanz und Gesang. Die Kinder lernen viel.

Gar nicht so einfach, was die 130 Kids der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn sich da vorgenommen haben: In nur fünf Tagen stellen sie das Musical „Endlich! Philharmonie“ auf die Beine. Dies als weiteres Projekt des Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp unter Federführung von Organisatorin Jeanette von der Leyen.

Heute wird fleißig geprobt. Denn Tanzen, Singen, Schauspielerei – all das ist komplettes Neuland für die 12- und 13-Jährigen. Fürs Training der Schüler sorgen vier Dozenten und Musicaldarsteller aus Hamburg: Daniela Dinnes, Markus Wegner, Marc Kohlert und Marie-Sylvie Schneider.

Musicaldarstellerin Daniela Dinnes gibt Tipps. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

„Ihr müsst große Arme machen“, muntert Daniela Dinnes die rund 30 Mädchen auf, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Im Probenraum entsteht eine Tanzvorführung mit Gesang. Und schon jetzt ist Katja Pannen, stellvertretende Schulleiterin, ganz begeistert: „Die eine oder andere, die sich sonst gern versteckt, lebt hier auf und merkt, dass sie doch etwas kann.“ Die Pädagogen der Gesamtschule erhofften sich somit auch einen nachhaltigen Effekt für den weiteren Unterricht.

Dozent Markus Wegner probt gerade im Fach Schauspiel mit den Kindern. Gar nicht so einfach, sich laut, deutlich und selbstbewusst in einer großen Runde vorzustellen, stellt Mandy gerade fest.

Wegner weiß um die sozialpädagogischen Effekte: „Die Kinder werden durch die Proben und die Aufführung ruhiger, sie bauen Hemmungen ab. Und sie beginnen, stärker zusammenzuhalten. Denn sie schaffen ja zusammen etwas Tolles.“ Um solche Dinge würden er und seine Kollegen von den Pädagogen der Schulen oft beneidet.

Eine Stiftung fördert das Projekt

Seit 14 Jahren gibt es das Musikfestival für Kinder und Jugendliche unter dem Dach des Kammermusikfestes Kloster Kamp. „Zum elften Mal fördert die Stahlberg Stiftung unser Projekt“, ist von der Leyen dankbar. Und auch die Volksbank Niederrhein, die Stadtwerke Kamp-Lintfort und die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn unterstützten das Projekt, das jährlich an drei Schulden in der Region stattfinde. Rund 20.000 Euro Kosten seien dafür aufzubringen.

Die etwa 130 Schülerinnen und Schüler wurden aus fünf Klassen gemischt und stellen das Musical gruppenweise auf die Beine. Neben dem Kostüm- und Requisitenbereich ist auch das Catering während der Probenwoche ihre Aufgabe. Dozentin Daniela Dinnes hat festgestellt: „Wir stehen den Kids ganz unbedarft gegenüber. Ungefähr am Mittwoch sehen wir dann, dass sich ihre Einstellung zum Musicalprojekt komplett gedreht hat.“ Und: „Wenn wir dann bei der Aufführung die leuchtenden Kinderaugen sehen, das ist einfach toll.“

>>INFO

Am Freitagmorgen stellen die einzelnen Schülergruppen das Musical komplett zusammen.



Danach findet die Generalprobe in der Kulturhalle in Vluyn statt.

Der Beginn des Musicals „Endlich! Philharmonie“ soll um 17 Uhr sein.

Der Eintritt für die Aufführung ist traditionell kostenlos.

Neben den Freunden und Verwandten der Schüler sind auch fremde Zuschauer stets willkommen.

Am Ende der Aufführung kommen alle Schüler zusammen auf die Bühne.