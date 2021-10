Die Polizei in Moers sucht Jugendliche, die einen 13-Jährigen attackiert haben.

Kriminalität Jugendliche prügeln 13-Jährigen in der Moerser Innenstadt

Moers. Unbekannte haben in der Innenstadt von Moers einen 13-jährigen Jungen angegriffen und verletzt – weil er ihnen einen Ball nicht zuspielen wollte.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, spielte ein 13-Jähriger in Höhe des Modehauses C&A an der mit drei Jugendlichen mit einem Ball. Dann kamen mindestens sieben andere Jugendliche auf sie zu und forderten sie auf, ihnen den Ball zuzuspielen. Als der 13-Jährige das ablehnte, gingen die fremden Jugendlichen auf ihn los und schlugen ihm laut Polizeiangaben ins Gesicht. Der Junge fiel zu Boden, wo die Angreifer auch noch auf ihn eintraten. Zwei seiner Mitspieler wollten ihm helfen und wurden ebenfalls geschlagen. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Schläger flüchteten dann in Richtung Neuer Wall.

Die Polizei sucht diese Jugendlichen. Sie sollen ein südeuropäisches Aussehen haben, sind etwa 14 bis 15 Jahre alt und haben dunkle Haare. Ein Jugendlicher trug eine Gucci-Umhängetasche, ein anderer schwarze Stoffhandschuhe.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 /171-0 entgegen.

