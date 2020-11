Neukirchen-Vluyn. Die Neukirchen-Vluyner Ortsgruppe von Fridays for Future hat am Freitag eine kontaktlose Protestaktion gestartet und ihre Forderungen kundgetan.

Mit dem Fahrrad haben sich die Aktiven der Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) am Freitag auf den Weg gemacht. Sie hatten eine Mission: Im Stadtgebiet platzierten sie an Bäumen Plakate, auf denen Botschaften für eine klimafreundliche Zukunft geschrieben standen. „Help more Bees, plant more Trees“ war auf einem der 70 Plakate zu lesen. Gleich daneben lugte ein Fisch traurig aus jeder Menge plakataufgeklebtem Plastik hervor. „Das alles sind Botschaften, die in der Corona-Pandemie nicht untergehen dürfen. Deswegen protestieren wir kontaktlos bis Sonntagabend mit Schildern an Bäumen“ , erklärte Antonia Leffers.

Die 18-jährige Schülerin engagiert sich mit 70 weiteren Aktiven in der FFF-Ortsgruppe, darunter auch die „Parents for Future“ und die „Grandparents for Future“. 14 junge Leute sind im Organisationsteam aktiv. Für alle ist klar: „Die Klimakrise ist zwar in den Schlagzeilen in den Hintergrund gerückt, aber sie ist da und wird das Leben aller Menschen betreffen, wenn nicht gehandelt wird.“ Von der Bundespolitik sind die FFF-Aktiven enttäuscht, erklärte Leffers.

So jähre sich das Pariser Klimaabkommen in zwei Wochen, aber die politischen Versprechen einer CO2-Reduktion würden nicht eingehalten. Renommierte Klimaforschende befürchteten für den Zeitraum 2030 bis 2050 eine steigende Erderwärmung auf vier Grad. Umweltkatastrophen, die bereits bei zwei Grad Erwärmung einsetzten, Waldbrände und Heuschrecken-Plagen in Europa seien nur wenige der Szenarien, die immer näher rückten: „Die Welt hat ein CO2-Budget. In sieben Jahren ist unser Budget voraussichtlich aufgebraucht“, erklärte Leffers. Und: Weil jährlich mehr als 30 Millionen Hektar weltweit gerodet würden, gebe es immer weniger CO2-Verarbeitung.

Fridays for Future hat deswegen eine klare Forderung: „Der CO2-Ausstoß muss bis 2050 bei Netto Null liegen.“ Aufgeteilt in fünf Gruppen, platzierten die FFF-Aktiven ihre Plakate unter anderem im Dorf Neukirchen, entlang der Niederrheinallee und am Vluyner Platz. Für die Aktion gab es Lob von Passanten: „Eine Frau sprach uns an und erzählte, dass sie durch FFF ihren Konsum zurückgefahren hat, ihren Plastikmüll reduziert und viel glücklicher ist“, sagten die Schwestern Merle (15) und Finja (17) Grittmann.

Damit Klimaschutz im Neukirchen-Vluyner Alltag noch mehr gelebt werde, hatten die örtlichen Vertreter bereits mit Bürgermeister Ralf Köpke gesprochen: „Das Gespräch war vielversprechend. Er möchte einen Solarpark bauen sowie in Wasserstofftechnik, Radwege und den ÖPNV investieren. Wir beobachten jetzt, ob die Politik wirklich handelt.“