Jubel in Moers: Thorsten Wenzeck stellt Grill-Weltrekord auf

Grill-Blogger Thorsten Wenzeck aus Moers hat am Sonntag, 10. September, den Weltrekord für den längsten drehbaren Grillspieß geknackt.

Es ist geschafft: Grill-Blogger Thorsten Wenzeck aus Moers konnte sich den Weltrekord für den längsten drehbaren Grillspieß sichern. Diesen Rekord hat er gemeinsam mit seinen Blogger-Kollegen und dem Team der Kneshecke, allen voran Michael Glas, Inhaber der Kneshecke in Dipperz sowie Veranstalter des Weltrekords, am Sonntag, 10. September, aufgestellt.

„Für mich ging es schon am Samstag, einen Tag vor dem eigentlichen Weltrekord-Versuch, in Dipperz los“, so Thorsten Wenzeck. Er betreibt auf Instagram einen eigenen Grill-Blog, dem fast 20.000 Leute folgen. „Da haben wir mit dem gesamten Team die einzelnen Grillspieße gesteckt. Rund 500 bis 600 Kilogramm Fleisch sowie Gemüse haben wir dafür verbraucht.“ Gedauert habe das insgesamt 7,5 Stunden.

Vor dem Weltrekord zeigte Thorsten Wenzeck aus Moers seine Grillkünste bei der Warm-up-Party

Danach ging es um 18 Uhr weiter mit der Warm-up-Party. Drei Stunden lang konnten die Gäste die insgesamt 21 Gänge der einzelnen Griller verkosten, die jeweils eine Vor- und Hauptspeise sowie ein Dessert zubereitet haben. Bei Thorsten gab es zur Vorspeise ein asiatisches Rinderfilet nach Tataki Art. Als Hauptspeise wurde ein Skirt Steak vom Rind mit Zwiebelmarmelade gereicht. Als krönenden Abschluss servierte der Grill-Blogger aus Moers als Dessert einen Fruchtwrap mit Zitronenschmand und Vanille. „Danach haben wir den Abend gemütlich ausklingen lassen, bevor es am Sonntag dann mit dem eigentlichen Weltrekord weiter ging“, so Wenzeck.

Die befreundeten BBQ-Blogger Till Eschenbach aus Markttaschendorf , Guido Dietrich aus Köln, Thorsten Wenzeck aus Moers, Patrick Maier aus Elsdorf, Frank Wenzeck aus Duisburg und Kneshecke-Inhaber und Veranstalter des Weltrekords Michael Glas feiern gemeinsam ihren neu aufgestellten Weltrekord. Foto: Thorsten Wenzeck

Insgesamt eine halbe Tonne Holzkohle wurde benötigt, um den Spieß – der CO2-neutral von Fahrrädern angetrieben wurde – zu grillen. Die einzelnen Spieße wurden erst fünf Minuten vor dem Rekordversuch ineinandergesteckt – dazu hat es auch Probedurchläufe gegeben, damit auch nichts schief laufen konnte. Aber: „Von Anfang an hat alles super funktioniert und der Spieß im Gyros-Style konnte durchgegrillt werden“, freut sich der Blogger, der einer von sieben Grillern war.

Mit fast 70 Metern knacken Thorsten Wenzeck aus Moers und sein Team den Weltrekord für den längsten Grillspieß

Mit von der Partie waren ansonsten: Das Unternehmen Black Sellig und die befreundeten BBQ-Blogger Guido Dietrich aus Köln (Doc Wahnsinn), Thorstens Bruder Frank Wenzeck aus Duisburg (bbq_aus_duisburg_), Patrick Maier aus Elsdorf (BBQ Smash 94) und Till Eschenbach aus Markttaschendorf (Devil‘s Hole) sowie zwei weitere Griller von der Kneshecke. „Mit einer finalen Länge von 69,34 Metern konnten wir uns den Weltrekord holen.“ Zuvor lag er bei 60,55 Metern.

Knapp 3000 Gäste sind an dem Wochenende nach Dipperz gereist, um bei dem Rekordversuch dabei zu sein. Das Fleisch wurde für den guten Zweck an die Gäste verkauft. Serviert wurde es mit einer Ofenkartoffel und Rhönschlamm, einer Knoblauchsauce. „Es ist auch nichts übriggeblieben“, betont Wenzeck. Der Erlös geht an die regionale Jugendarbeit der Freiwilligen Jugendfeuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG.

„Es ist ein tolles Gefühl, es wirklich geschafft zu haben“, betont Wenzeck. „Es hat alles super funktioniert und auch das Wetter war tipptopp.“ Das war nämlich eine der größten Sorgen, denn: Bei Regen hätte der Weltrekord-Versuch nicht stattfinden können, da es kein überdachten Bereich für einen knapp 70 Meter langen Spieß auf dem Gelände gegeben hätte. „Ich bin absolut überwältigt und mega zufrieden, wie alles gelaufen ist.“ Die neuen Weltrekordhalter haben ihren Erfolg auch gebührend gefeiert und auf ihren neuen Rekord angestoßen.

