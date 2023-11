Die Breakdancer der City-Tanzschule in Moers waren bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreich. Von links: Timo Ingenhoff, Finn-Joel Klein, Trainer Dino Salijevic und Gabriel Capizzi.

Tanzen Jubel in Moers: Breakdancer Finn-Joel ist Deutscher Meister

Moers Mit dem Meistertitel hat sich der junge Breakdancer Finn-Joel Klein einen Traum erfüllt. Auch andere Moerser Tänzer konnten Erfolge feiern.

Nach langem Training wurde der Traum vom Deutschen Meistertitel für Finn-Joel Klein Wirklichkeit: Der junge Tänzer setzte sich bei der Breakdance-Meisterschaft in Gütersloh in einem Feld von 16 Teilnehmern zwischen acht und elf Jahren in der Kids-Klasse durch. Wie die City-Tanzschule Gottlieb mitteilt, ging der Titel erstmals nach Moers.

Und das sollte nicht der einzige Erfolg sein: Auch der Vize-Titel in derselben Altersklasse wurde mit Gabriel Capizzi nach Moers geholt. Darüber hinaus wurde Timo Ingenhoff Zweiter in der Junioren-Klassen (12 bis 16 Jahre). Eine Woche zuvor hatten die Tänzer der Hip-Hop-Gruppe „Press Play“ beim NRW-Cup in Bochum unter neun Teams den zweiten Platz belegt.

City-Tanzschule in Moers: Trainer sieht sich durch die Erfolge seiner Breakdance-Tänzer bestätigt

Trainer Dino Salijevic sieht sich durch die Erfolge darin bestätigt, dass die Mischung aus Spaß und Disziplin passt. Die City-Tanzschule weist auf ihre kostenlosen Probestunden hin. Nähere Infos gibt es unter www.city-tanzschule.de oder telefonisch unter 02841/22111.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland